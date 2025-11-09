Pierwsze damy na okładkach "Vivy": Nawrocka, Kwaśniewska, Wałęsa, Kaczyńska i Komorowska

Pierwszy wywiad Marty Nawrockiej w "Vivie"

Marta Nawrocka zdecydowała się na wywiad oraz piękną sesję zdjęciową w pałacowych wnętrzach dla magazynu "Viva". To pierwsza taka rozmowa, ponieważ od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, Nawrocka nie udzielała wywiadów w prasie. Skupiła się na swej nowej roli i zadaniach. Już widać, że chce prowadzić aktywne działania na rzecz dzieci i młodzieży, spor miejsca w jej działalności zajmują sprawy związane ze sportem (otwierała zawody piłkarskie dziewcząt, była na meczu reprezentacji kobiecej w piłce nożnej). "Viva" tak zapowiadała rozmowę z pierwszą damą:

- Minęły trzy miesiące od zaprzysiężenia, a świat Marty Nawrockiej wywrócił się do góry nogami. Jeszcze niedawno zakładała mundur funkcjonariuszki służby celnej, dziś otwiera drzwi Pałacu Prezydenckiego jako pierwsza dama. Ma plan. Jaki? W pierwszym wywiadzie opowiada Wiktorowi Słojkowskiemu o życiu pełnym adrenaliny, o miłości, która przetrwa każdą zmianę, i o tym, że nawet w Pałacu wciąż najbardziej lubi… zapach świeżego prania - napisano na Instagramie.

Pierwsze damy na okładach kobiecego magazynu

Wiadomość o wywiadzie wzbudziła ogromne emocje. Internauci od razu komentowali doniesienia, a redakcja postanowiła zabrać głos w sprawie i przypomniała, że na okładkach gościły także poprzedniczki Nawrockiej, czyli: Jolanta Kwaśniewska, Anna Komorowska, Danuta Wałęsa i Maria Kaczyńska.

- Z wielką przyjemnością gościliśmy prawie wszystkie pierwsze damy na okładkach magazynu VIVA! ❤️ Dziękujemy za wspomnienia i przepiękne sesje, których nigdy nie zapomnimy - wspomniano. Przy okazji pokazane zostały numery z wcześniejszymi prezydentowymi. I tak Jolanta Kwaśniewska pojawiła się w "Vive" sa.am wraz z mężem, ale też z córką. Anna Komorowska opowiadała o miłości, macierzyństwie i małżeństwie, a Danuta Wałęsa wystąpiła razem z synem Jarosławem Wałęsą, zaś Maria Kaczyńska specjalnie dla magazynu opowiadała o miłosnych wyznaniach męża Lecha Kaczyńskiego.