Pies pomaga Markowi Jakubiakowi w kampanii. Ależ słodziak! [ZDJĘCIA]

Spacery z Rudim pozwalają Markowi Jakubiakowi odpocząć od kampanijnej gonitwy. Psiak nie opuszcza polityka na krok, w domu chodzi za nim nawet do toalety, a na spacerze zawsze trzyma się blisko nogi pana. - To pies obronny, bo trzeba go ciągle bronić – śmieje się Jakubiak. Nie każdego stać jednak na przyjaciela z takim rodowodem. Za psa rasy cavalier king charles spaniel trzeba zapłacić koło 4 tysięcy złotych.

- Mamy go cztery lata. Zobaczyliśmy filmik w Internecie i zakochaliśmy się w tym szczeniaku - opowiada nam jeden z najbogatszych posłów w polskim Sejmie. - Wrósł już w naszą rodzinę. Nie da się go nie lubić. Czasem zabieram go do studiów telewizyjnych i na spotkania z wyborcami - opowiada nam Marek Jakubiak.

Marek Jakubiak był członkiem Kukiz'15, jednak w 2018 roku opuścił ugrupowanie. Następnie założył Federację dla Rzeczypospolitej, której jest liderem. Partia ta ma charakter konserwatywny i narodowy. Jakubiak aktywnie działa na rzecz promowania idei patriotycznych i gospodarczych.

Przed rozpoczęciem kariery parlamentarnej Marek Jakubiak był znany przede wszystkim jako przedsiębiorca w branży piwowarskiej. Również obecnie jest prezesem zarządu spółki Browary Regionalne Jakubiak. Spółka ta obejmuje kilka browarów regionalnych (m.in. „Browar Ciechan” czy „Browar Lwówek”), a jej działalność skupia się na promocji tradycyjnego piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce.