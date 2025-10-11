Pijackie burdy, burzliwe romanse, wandalizm i polityczna korupcja. Oto największe sejmowe skandale

Aktualnie awantury w Sejmie wszczyna poseł PiS Dariusz Matecki.

W przeszłości nie brakowało w Sejmie awantur i skandali.

Na początku lat 90. gmachem przy Wiejskiej zatrzęsła seks afera.

Przypadków przyłapania posłów w stanie "wskazującym" trudno zliczyć.

Matecki: Byłem trzeźwy

W kwietniu 2025 r. poseł Matecki zasłynął, śpiewając w nocy w Domu Poselskim o Grzegorzu Braunie podczas imprezy z posłami Kamilem Bortniczukiem (42 l.) i Łukaszem Mejzą (34 l.). 6 sierpnia 2025 r., gdy młodzi posłowie PiS świętowali w Domu Poselskim zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego, interweniowała Straż Marszałkowska. Jak relacjonowali senatorowie PO, politycy PiS, w tym Matecki, wulgarnie ich zaczepiali. - „Kazali nam «wypier…ć»” – powiedziała senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (53 l.). Posłowie PiS mieli być pijani. - Od roku nie piłem alkoholu, bo choruję na nowotwór, to oni byli wulgarni – odpiera Matecki w rozmowie z „Super Expressem”.

Podobnych skandali po 1989 r. było dużo. Zaczęło się od afery z Anastazją Potocką, czyli Marzeną Domaros (58 l.), która, podszywając się pod hrabinę i korespondentkę „Le Figaro”, flirtowała z posłami. W listopadzie 1992 r. Domaros wydała książkę „Pamiętnik Anastazji P. Erotyczne immunitety”, opisującą rzekome pikantne romanse m.in. z Aleksandrem Kwaśniewskim (70 l.), Leszkiem Millerem (79 l.) i Stefanem Niesiołowskim (81 l.). Najcięższe oskarżenia skierowała wobec wicemarszałka Andrzeja Kerna (+70 l.), zarzucając mu gwałt.

W 2000 r. bohaterem skandalu stał się poseł AWS Gabriel Janowski (78 l.), który podczas debaty nad odwołaniem ministra skarbu Emila Wąsacza (80 l.) protestował przeciwko „wyprzedaży Polski”. Poseł stosował ostrą retorykę, ale tym razem zachowywał się absurdalnie: podskakiwał, głośno liczył, całował kobiety i mężczyzn po rękach. Straż Marszałkowska wyniosła go za ręce i nogi. Podejrzenia dotyczyły użycia narkotyków – pobudzenie wskazywało na amfetaminę lub kokainę. Janowski oskarżył Adama Podgórskiego, ówczesnego oficera UOP, o podanie mu substancji w napoju w sejmowej restauracji.

Korupcja polityczna w hotelu sejmowym

W 2006 r. wybuchła afera taśmowa z posłanką Samoobrony Renatą Beger (67 l.), która, współpracując z TVN, nagrała ukrytą kamerą rozmowy z politykami PiS. Celem było udowodnienie korupcji parlamentarnej w dobie kryzysu koalicyjnego PiS-Samoobrona-LPR. Na nagraniach z sejmowego pokoju hotelowego poseł PiS Adam Lipiński (69 l.) proponował Beger korzyści za przejście do PiS i poparcie rządu: fotel wiceministra rolnictwa oraz pomoc w reelekcji i spłacie weksli. Afera obnażyła kulisy ówczesnej koalicji i przyczyniła się do rozpisania przedterminowych wyborów.

13 lutego 2020 roku Sejm stał się areną kolejnego skandalu. Tuż po głosowaniu, w którym Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o radiofonii i telewizji (ustawa przyznała 2 mld zł mediom publicznym), posłanka PiS Joanna Lichocka (55 l.) uniosła dłoń do twarzy, wystawiając ku górze środkowy palec w kierunku ław opozycji. Zdjęcia i nagrania z tego momentu obiegły internet. Politycy opozycji uznali gest posłanki za dowód na „chamstwo władzy”. Jednym z największych skandalistów ostatnich lat jest obecny europoseł Grzegorz Braun (58 l.). Polityk w grudniu 2023 r. dał popis swoich „możliwości” w holu głównym Sejmu podczas uroczystości zapalenia menory z okazji święta Chanuki. Braun chwycił gaśnicę proszkową z korytarza, podszedł do menory i zgasił białym proszkiem świece, atakując przy tym żydowską aktywistkę Magdalenę Gudzińską-Adamczyk. Później Braun tłumaczył wybryk jako odpór dla „satanistycznego tryumfalizmu judaizmu”. Marszałek Szymon Hołownia (49 l.) natychmiast wykluczył posła z obrad na 14 dni. Obecnie sąd zdecyduje o ukaraniu Brauna.

Przypadki pijanych posłów

Sejmem co pewien czas wstrząsają alkoholowe skandale. W 2007 r. śp. poseł PiS Ludwik Dorn pojawił się na mównicy z widocznymi oznakami nietrzeźwości, przerywając wypowiedzi i zataczając się. Media pisały o „sejmowym wstydzie”, a Dorn tłumaczył się stresem i lekami, nie alkoholem. W 2008 r. posłanka PiS Elżbieta Kruk (65 l.), była szefowa KRRiT, pojawiła się na korytarzu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej chwiejny krok, bełkotliwą mowę i zapach alkoholu. W rozmowie mówiła niewyraźnie: „Potrafię coś tam, coś tam… Czuję się świetnie!”. Nagranie obiegło media. W lutym 2025 r. podczas wystąpienia premiera poseł Konfederacji Ryszard Wilk (38 l.) był w stanie niedyspozycji i wykrzykiwał niezrozumiałe hasła. Marszałek Szymon Hołownia zwrócił się do niego: „Panie pośle Wilk, proszę opuścić salę. Pan poseł Płaczek pana wyprowadzi, bo zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach” – mówił Hołownia. Wilk w towarzystwie kolegi z partii opuścił Sejm. Jak nam później powiedział, odstawił alkohol. W związku z takimi ekscesami Polska 2050 złożyła projekt ustawy pozwalający na sprawdzanie trzeźwości posłów. Czy Sejm go poprze? Miejmy taką nadzieję. ABR

