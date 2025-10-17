Piotr Najsztub powraca z autorskim programem. Premiera już we wtorek

Aleksandra Sokołowska
2025-10-17 11:38

Piotr Najsztub, znany dziennikarz i publicysta, dołącza do publicystów Grupy ZPR Media i już we wtorek 21 października, o godzinie 20:00, zadebiutuje z autorskim programem "Najsztub pyta". Program będzie dostępny w formie wideo na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz w wersji audio na Spotify, Apple Podcast i oczywiście na Mediateka.pl.

Piotr Najsztub wraca z autorskim programem Najsztub pyta

Autor: Materiały własne/ Materiały prasowe Piotr Najsztub wraca z autorskim programem

"Najsztub pyta" to cotygodniowe spotkania, w których dziennikarz będzie gościł polityków, osoby decydujące o przyszłości kraju, a także autorytety z różnych dziedzin, takich jak nauka czy prawo.

O co zapyta Najsztub?

Sam Piotr Najsztub zapowiada, że program będzie się wyróżniał unikalnym podejściem do bieżących wydarzeń. "W programie będę gościł polityków, osoby decydujące o przyszłości naszego kraju, ale również autorytety z różnych dziedzin, takich jak nauka czy prawo. Każdy odcinek rozpoczynać się będzie od krótkiego przeglądu informacji z minionych dni, o które nie będę pytał moich gości, bo – mimo że są to sprawy głośne i szeroko omawiane przez media – uważam, że nie są warte naszej uwagi" - zapowiada dziennikarz. 

To jasny sygnał, że "Najsztub pyta" zaoferuje widzom i słuchaczom świeże spojrzenie i alternatywną perspektywę na aktualne problemy.

Gdzie szukać "Najsztub pyta"? 

Gdzie można oglądać i słuchać "Najsztub pyta"? Wideo dostępne będzie na kanale "Super Expressu" na YouTube: @SuperExpressOfficial. A wersja audio na waszych ulubionych platformach: Spotify, Apple Podcast oraz na www.Mediateka.pl.

Nie przegap premiery już we wtorek o 20:00.    

