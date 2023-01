Pierwsza randka Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego. Skrajnie nieromantyczny czas

Jak wiadomo, Olga Semeniuk i Piotr Patkowski poznali się przy okazji pracy dla rządu PiS. Zbliżyli się do siebie tak mocno, że 26 listopada 2022 roku wzięli ślub. Mimo że panna młoda spóźniła się do kościoła aż 38 minut, młodzi wiceministrowie bez wahania powiedzieli sobie "tak". O ślubie państwa Patkowskich pisaliśmy już wielokrotnie, mało kto wie jednak, jak wyglądała ich pierwsza randka. Co ciekawe, przypadła ona na okres skrajnie nieromantyczny. Po pierwsze, był to ponury listopada, po drugie - szalała wówczas w Polsce pandemia koronawirusa. 11 listopada 2020 roku jednak zaczęło się coś, co było początkiem wielkiej miłości. Tuż przedtem Olga Semeniuk i Piotr Patkowski pracowali nad mechanizmami wsparcia dla przedsiębiorców handlujących pod cmentarzami (w 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 na 1 listopada nekropolie zostały zamknięte).

Piotr Patkowski zabrał Olgę Semeniuk do parku. To był początek

Młodzi wiceministrowie zaczęli sporo rozmawiać telefonicznie, przyszedł jednak moment, że kontakty służbowe przesłały im wystarczać. Pierwszy krok wykonał Piotr Patkowski. - 11 listopada poszliśmy na pierwszy spacer w Parku Moczydło na Woli. Kupiłem kwiaty, które wtedy nie było łatwo dostać - zdradził polityk w w programie "Politycy od kuchni". - To był bardzo długi spacer. Pamiętam, że było bardzo zimno - dodała Olga Semeniuk-Patkowska. Co wydarzyło się na pierwszej randce? Czy był pocałunek? - To zostawimy dla siebie - mówi z uśmiechem wiceminister rozwoju i technologii. - Mogę za to powiedzieć, że ten spacer był początkiem tego, co jest dzisiaj. To było bardzo miło i dobrze spędzony czas - zdradziła Olga Semeniuk-Patkowska.

