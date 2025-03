Czy emerytom w Polsce żyje się lepiej za rządów Tuska, a może tęsknią za rządami PiS? „Nam się poprawia. Bo my Tuska kochamy!”, zapewniała seniorka, którą Adam Feder spotkał na Placu Szembeka w Warszawie. „Polepszyło im się? Panie, przecież sam pan wiesz, że się popieprzyło wszystko! Panie, daj pan spokój!”, machnął ręką rozeźlony emeryt. „To jest masakra, co robią teraz! Żeby jeden lek kosztował 170 złotych?”, pytała emerytka ze łzami w oczach. Kobieta mówi, że nie wykupuje całej recepty, bo musiałaby co miesiąc wydać 1300 złotych! Drożyzna w aptekach to chyba najważniejszy temat wśród seniorów. Kolejny toprzestępczość. „Tylko to się zmieniło, że napady są po ulicach i mieszkaniach. Ja przyszłam na bazar po co? Tylko po to”, powiedziała emerytka i wyjęła z torebki gaz pieprzowy. "Za PiS tego nie było...", dodała. Wielu seniorów uważa jednak, że od czasów rządów PiS nic w sytuacji emerytów nie zmieniło się na gorsze, a są pozytywy. „Nic się nie zmieniło w tych płatnościach dla emerytów, zostały wszystkie tak jak były, a psychicznie człowiek odpoczywa!”, skwitował zadowolony emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

PŁACZ i MASAKRA! Emeryci WŚCIEKLI. Za PiS ŹLE, za Tuska GORZEJ? Nie MAM na LEKI…| Komentery