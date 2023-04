Zamurowało nas

Po skandalu jest nowa korespondentka TVP w Watykanie! Szok, jakie wykształcenie ma Urszula Rzepczak

Wielkie zmiany w TVP. Do Telewizji Polskiej wraca Urszula Rzepczak, która będzie korespondentką TVP w Watykanie i Rzymie. Dla dziennikarki to nie pierwszyzna, bo już w latach 2005-2015 pracowała w tej roli dla Telewizji Polskiej. Później to samo robiła dla Polsatu. Urszula Rzepczak zastąpi Magdalenę Wolińską-Riedli. Prezenterka została odsunięta po skandalu, który wybuchł po jej wpisie w mediach społecznościowych. Urszula Rzepczak - jak na korespondentkę w Watykanie - ma bardzo nietypowe wykształcenie.