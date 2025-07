W czasie kazania ojciec Ryszard mówił o zmarłym bardzo wzruszająco: - Dlaczego Boże mój Jan został brutalnie oderwany od miłości swoich najbliższych? Waszej miłości, czasem niezręcznej, koślawej, burzliwej, ale zawsze miłości. Jasiu, co to za beznadziejny pomysł, by odchodzić ze świata w Twoim wieku. (...) Janie, Ty należałeś do ludzi, których serce sięga nieba. Jest rzeczą rzadką, by dobroduszność i poświęcenie łączyło się w jednym człowieku z naturalną harmonią, jak w Tobie - mówił duchowny, ojciec Ryszard, który był zaprzyjaźniony z rodziną zmarłego i znał go dobrze.