Pogrzeb Riada Haidara. Apel na nekrologu posła KO rozdziera serce

Riad Haidar nie żyje. "Miał być na posiedzeniu Sejmu"

Riad Haidar nie żyje. Śmierć wybitnego lekarza, działacza społecznego i posła Koalicji Obywatelskiej wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością. Riad Haidar długo chorował. Trzy miesiące przed śmiercią zamieścił poruszający wpis w mediach społecznościowych, w którym bez ogródek zdradził, w jakim jest stanie. Jeszcze tydzień przed śmiercią poseł KO spotkał się ze swoim klubowym kolegą Dariuszem Jońskim. To właśnie on przekazał tragiczną wiadomość. - Rozmawiałem z Riadem jeszcze tydzień temu. Zmagał się z ciężką chorobą, ale nie brakowało mu optymizmu i nadziei. Miał być na posiedzeniu Sejmu. Niestety dziś rano zmarł. Riad był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Będzie nam go bardzo brakowało - napisał Jonski. Lekarz i polityk miał dwóch synów, którzy znani byli w świecie show-biznesu. Emil Haidar swego czasu związany był z Dodą, a jego brat Kamil jest mężem Zosi Ślotały.

Pogrzeb Riada Haidara. Kiedy, gdzie, o której? Ważny apel

Na profilu Riada Haidara na Facebooku pojawił się nekrolog z informacjami o jego ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb Riada Haidara odbędzie się w sobotę, 3 czerwca, o godz. 12. W nekrologu pojawił się rozdzierający serce apel, dla tych, którzy chcą przyjść na pogrzeb Riada Haidara. "Uprzejmie prosimy o nieskładanie kondolencji oraz nieprzynoszenie wieńców i kwiatów, a w zamian wsparcie budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży". Jak widać, Riad Haidar nawet po śmierci chce pomagać.

