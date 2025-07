„Ludzie przejrzeli na oczy!”, stwierdził krótko mężczyzna. „Przecież jak bym się bała iść gdzieś po ciemku, a kiedyś było bezpiecznie”, przekonywała jego żona. „Niepotrzebnie ich ściągają do Polski. Polska jest dla Polaków, a nie dla obcokrajowców!”, dodał kolejny mężczyzna. „Ch** mnie strzela, za przeproszeniem, że ktoś przyjeżdża do naszego kraju i robi sobie… Panoszą się!”, przekonywał plażowicz. „Bo się uwzięli na niego i co by nie było źle, to tylko powtarzają: Tusk, Tusk, Tusk, Tusk!”, martwiła się kobieta. „Za mało robili do tej pory, powinni już dawno porozliczać złodziei. A jak nie zrobili porządku, to z nimi zrobią porządek...”, dodała smutno kolejna wyborczyni Koalicji Obywatelskiej, która zaczyna wątpić w skuteczność rządu Tuska. „Co ten rząd robi, że tak spada mu poparcie”, dopytywał dalej Adam Feder. „Wku**a ludzi!”, wypalił ostro mężczyzna, podirytowany sytuacją na polsko-niemieckiej granicy. „Nasze morze, nasza Polska, nasza ziemia i wszystko i wypad!”, dodał. Obejrzyjcie najnowsze Komentery z Krynicy Morskiej i posłuchajcie, jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska!

POLACY BOJĄ SIĘ MIGRANTÓW. LUDZIE PRZEJRZELI NA OCZY! TUSKOWI SPADA POPARCIE! - KOMENTERY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.