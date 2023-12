Polacy boją się ZAMIESZEK. „Będzie tragedia, ludzie na ulicach"

„Będzie tragedia, ludzie na ulicach. Wie pan, co było w 80 roku? Jeden na drugiego. Jak będzie mógł, to go zje żywcem”, przekonywał emeryt, którego Adam Feder spotkał na ulicy Chmielnej w Warszawie. Nie była to jedyna złowieszcza przepowiednia na 2024 rok. „Społeczeństwo jest podzielone. Dopiero jak Putin tu wkroczy, to będziemy się szanować?”, kręcił głową mężczyzna. „Złodzieje i chamstwo się skończyło!”, zakrzyknęła kobieta. Na jej twarzy malowało się szczęście, wielka radość z faktu, że PiS musiało oddać władzę w Polsce. „Będą rozliczeni. Dobrze, że w cholerę poszli, dodała. „To był rząd niespecjalistów, dyletantów. Przecież to było rozkradanie!”, zgodziła się z nią kolejna emerytka. „Jak idę do lekarza, to mówię, proszę mnie tak leczyć, żebym dożyła lepszych czasów, skwitowała. Są też tacy, którzy z obawą patrzą w przyszły rok, bo przewidują, że nadejdzie czas płacenia rachunków za „prezenty” od rządu PiS. „Namiętności teraz rządzą Polakami. Nadchodzą ciężkie czasy, natomiast to nie powinno mimo wszystko zdejmować uśmiechu z naszej twarzy”, przekonywał młody chłopak. Obejrzyjcie Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak Polacy podsumowali 2023 rok i co mówią o nadchodzącym 2024 roku!

