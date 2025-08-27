„Rząd potrzebuje pieniędzy, bo jest dziura budżetowa, więc skąd można wziąć pieniądze? Jedynie od obywateli”, denerwował się mężczyzna. „Chyba ich poj****o!”, zaklął szpetnie kolejny fan trunków. „Zwiększenie akcyzy na alkohol nie spowoduje, że te osoby będą mniej pić, ale jeżeli jest to rodzina z dziećmi, to te dzieci będą mniej jadły”, przekonywał młody chłopak. „Pijak zawsze kupi, czy będzie kosztować 5, czy 20 złotych”, dodała kobieta. „To jest złodziejstwo na społeczeństwie! Niech obniżą dla biednych, a dla bogatych niech podwyższą!”, tak mężczyzna zaapelował do decydentów o wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym ubodzy Polacy mogliby się cieszyć dostępem do taniego alkoholu. „Wódka jest dla mądrych ludzi. Jeżeli ktoś wypije setkę, dwie do obiadu, to w porządku”, przekonywał mężczyzna zaniepokojony plagą alkoholizmu. Na ulicach nie brakuje także ludzi, którzy uważają, że ceny alkoholu są za niskie, a alkohol to zguba Polaków. „Alkohol wypala mózg!”, stwierdził młody chłopak. „Nie po to Bóg dał mi takie piękne ciało, żebym je niszczył!”, skwitował kolejny abstynent. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!
Polacy KLNĄ na rząd. Podwyżka AKCYZY? WÓDKA ma być TAŃSZA dla biednych, bo RODZINY stracą!
2025-08-27 16:53
Rząd chce potężnej podwyżki akcyzy na alkohol. Podatek na napoje wyskokowe miałby wzrosnąć aż o 15%. Efekt? Półlitrowa butelka wódki podrożałaby o 4 zł, a za piwo Polacy płaciliby średnio o 20 groszy więcej! Z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki nie poprze tej podwyżki. Co na to Polacy? Czy alkohol powinien być tani i łatwo dostępny? A może walka z plagą alkoholizmu wymaga wzrostu cen ?
Komentery 213