Polacy nie chcą polityków na Sylwestrze

Sondaż nie pozostawia złudzeń, szampańskiej zabawy sylwestrowej Polacy nie chcieliby spędzić z politykami. Aż 31 proc. badanych na pytanie "Z którym politykiem najchętniej spędziłbyś sylwestra?" wskazało odpowiedź "z żadnym". A kto wypadł najlepiej? Okazuje się, że najlepszym kompanem do zabawy byłby prezydent Andrzej Duda (50 l.), z którym sylwester spędziłoby 13 proc. osób. Na drugim miejscu znaleźli się szef PO Donald Tusk (65 l.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (50 l.) oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia (46 l.), którzy otrzymali po 7 proc. głosów. Podium, także we trzech, zajęli premier Mateusz Morawiecki (54 l.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (73 l.) oraz Robert Biedroń (46 l.), wskazało ich po 3 proc. badanych.

Ekspert nie ma złudzeń: polityków jest za dużo

Jak wyniki sondażu oceniają eksperci? - Po prostu polityki jest za dużo. Politycy są wszędzie! Na pytanie z kim chętnie Polacy spędziliby sylwester to naturalnym odruchem jest by powiedzieć ze z żadnym. Zupełnie mnie taki wynik nie dziwi. Politycy zawładnęli każda dziedziną naszego życia w przestrzeni publicznej. To tzw. piąta gałąź showbizneu. Tańczą, śpiewają, robią dosłownie wszystko, co się da i to jest odruch samoobrony Polaków. Poza tym, jeśli odpowiadający mają świadomość, że zbliża się rok kampanii wyborczej, i polityków będzie za dużo, to dobrze byłoby ich ostawić, i że potrzebny będzie detoks polityczny - ocenia ekspert od wizerunku dr Mirosław Oczkoś (52 l.)

A politolog Kazimierz Kik (75 l.) dodaje, że jeśli chodzi o Dudę, który wypadł najlepiej to: - Sprawia wrażenie polityka ciepłego, otwartego, uśmiechniętego, elastycznego i uśmiechniętego. Ma po prostu dobry image. Na tyle innych polityków, zwłaszcza z partii rządzącej, pozytywne wrażenie. Jego osoba pozwala docenić rolę wykształcenia u polityka, która wpływa na całą mentalność. To widać nawet w tym, jak Duda wetuje: raz na jakiś czas, do wszystkich się uśmiechnie, nie sprawia wrażenia, jakby był na smyczy - Kazimierz Kik.