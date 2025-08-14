Polacy mówią WRACAJ DO PUTINA! Fala NIENAWIŚCI wobec obcokrajowców. Zabierają nam WSZYSTKO!

„Rozumiemy Polaków, jeśli chodzi o tę sytuację na koncercie z flagą banderowską. No dzicz trochę, trochę dzicz”, przekonywali młodzi Ukraińcy. „Mam nadzieję, że dojdą do rozumu. Są w naszym kraju, niech się dopasują do naszej kultury”, stwierdziała kobieta. „Jeżeli ktoś przyjeżdża, to powinien szanować zasady tego terytorium i czuć się trochę jak gość”, dodała kolejna kobieta. "Z ich strony jest tylko daj, daj, daj i daj!”, złościł się emeryt. „Niech wracają do siebie, niech walczą za swój kraj, a nie zawracają nam gitarę i zabierają wszystko”, dodała kobieta”. Obcokrajowcy czują, że nastroje wśród Polaków się radykalizują. „W internecie dużo czytałam, że Polska jest dla Polaków”, relacjonowała kobieta, która przyjechała do Warszawy z Gruzji. „Polak powiedział, żebym jechał do Putina, do Łukaszenki. Jest po prostu agresja do Ukraińców, do Białorusinów”, mówiła dziewczyna, która przyjechała do Polski z Białorusi i pracuje jako kierowca taksówki. „Codziennie ktoś do mnie mówi, żebym wracała do domu”, dodała. „Polacy zawsze byli otwartym narodem i zawsze była polska gościnność, trzeba dalej robić tak, żeby tak było. Jak chcą do nas przyjeżdżać, to znaczy, że mamy fajny kraj”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Polacy mówią WRACAJ DO PUTINA! Fala HEJTU wobec obcokrajowców. Zabierają nam WSZYSTKO!| Komentery