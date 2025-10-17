Polacy ocenili dwa miesiące Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. Jak sobie poradziła? [TYLKO U NAS]

Marta Nawrocka uczciła dwa miesiące pełnienia funkcji pierwszej damy, publikując post w mediach społecznościowych, w którym podziękowała Polakom za ciepłe przyjęcie i pamiątki.

W sondażu Super Expressu, 46% Polaków pozytywnie oceniło działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy, a 16% wyraziło niezadowolenie.

Mimo krótkiego stażu, Marta Nawrocka aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach takich jak Narodowe Czytanie, wizyta w Klinice Budzik i Wielkie Święto Plonów.

Marta Nawrocka 6 października uczciła dwa miesiąca sprawowania funkcji pierwszej damy, dodając post w mediach społecznościowych. Pokazała między innymi ścianę, na której wiesza liczne pamiątki ze spotkań z Polakami.

- Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo. W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy Wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla Was - napisała wówczas.

Od sierpnia zdążyła między innymi zainaugurować Narodowe Czytanie, odwiedzić Klinikę Budzik, wziąć udział w Wielkim Święcie Plonów w Pałacu Prezydenckim czy towarzyszyć Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i Watykanie. Widać, że pierwsza dama bardzo angażuje się w swoje obowiązki. A co na ten temat sądzą Polacy? Sprawdziliśmy!

Sondaż Super Expressu: Polacy ocenili Martę Nawrocką

W sondażu Instytutu Badań Pollster spytaliśmy Polaków, jak oceniają pierwszą damę Martę Nawrocką po dwóch miesiącach działalności. Jak się okazuje, większość z nich, bo 46 proc. wystawiło żonie Karola Nawrockiego dobrą ocenę. Z kolei 16 proc. nie jest zadowolonych z jej działalności, a 38 proc. nie ma zdania na ten temat.

Choć czasu, by się wykazać, Marta Nawrocka miała niewiele, to rodacy docenili jej starania. Niemal połowa respondentów pozytywnie odbiera jej działalność, co zdecydowanie można zaliczyć do jednego z pierwszych sukcesów pierwszej damy.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

