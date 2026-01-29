Polacy pakują walizki i wracają do domu z emigracji! W Niemczech już strach żyć! W Szwecji brud i chaos!

„W Niemczech pracowałem dwa lata temu. Jest bardzo niebezpiecznie” – przekonywał mężczyzna, który teraz pracuje w Mińsku Mazowieckim przy budowie kolejnego apartamentowca. „Imigrant straszył, że mnie odstrzeli”, dodał mężczyzna. „W Szwecji brudu dużo. Turcy na parkingach ogniska sobie robią. Strach wieczorem wyjść naprawdę na niektórych dzielnicach”, relacjonował mężczyzna, który wiele lat przepracował przy remontach mieszkań w Szwecji. „Polska jest bezpieczny krajem. Już się przywykło, dobrze się tu żyje, to po co wyjeżdżać?”, „Bardziej rozwojowo jest w Polsce niż w Niemczech”, przekonywał młody mężczyzna, który przyjechał do Polski kilka lat temu z Ukrainy i w Mińsku Mazowieckim kupił mieszkanie na kredyt.

Płaca minimalna w Niemczech wciąż jest dwa razy wyższa niż w Polsce. Wielu Polaków przekonuje jednak, że już nie opłaca się jeździć za granicę do pracy i lepiej zostać w Polsce. Jak tak dalej pójdzie, to być może Niemcy zaczną przyjeżdżać do Polski „na szparagi?”, dopytywał Adam Feder. „U nas to tak szparagów nie sadzą. Pomidorki, ziemniaki, pieczarki…”, rozmarzył się mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!