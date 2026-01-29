Marta Nawrocka wyprzedza trendy! Jej stylizacje będą hitem wiosny 2026

Marta Nawrocka, jako pierwsza dama, wyróżnia się własnym stylem, łącząc prostotę, elegancję i trendy. Nie kopiuje swoich poprzedniczek.

Pierwsza dama ma dobrą intuicję modową i nosi kolory oraz fasony zgodne z aktualnymi trendami.

Nawrocka często nosi spodnie typu wide leg, które będą modne wiosną.

Marta Nawrocka, choć jest pierwszą damą nieco ponad pół roku, już zdążyła zachwycić wielu Polaków. Chodzi nie tylko o jej działalność, ale także o stroje. Żona Karola Nawrockiego wielokrotnie udowodniła, że nie zamierza kopiować stylów swoich poprzedniczek. Zamiast tego stawia na własne pomysły, w których łączy prostotę, elegancję i najnowsze trendy. Choć preferuje damskie garnitury oraz składający się z bluzki i spodni, nie stroni także od szykownych sukienek. Do tego często zmienia fryzurę: od prostych włosów, po delikatne fale, aż po całą gamę koków na bardziej oficjalne okazje.

Modna Marta Nawrocka

Jak się okazuje, Marta Nawrocka ma świetną intuicję, jeśli chodzi o modę. Na wybiegach króluje złamana biel oraz intensywne barwy: kobalt, błękit, zieleń , a także śmiałe zestawienia fioletu z czerwienią. Popularny będzie brąz i total looki w granacie. Niemal w tych wszystkich kolorach mogliśmy oglądać już pierwszą damę. Ciemnozielone kreacje nosiła podczas kolędowania z mężem czy podczas wizyty w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, z kolei w brązie widzieliśmy ją między innymi podczas wizyty w Czechach czy na uroczystościach oddawania hołdu bohaterom powstania styczniowego. To tylko niektóre przykłady, które pokazują, że warto zainspirować się stylizacjami Marty Nawrockiej w nadchodzącym sezonie.

Ponadto pierwsza dama często pokazuje się w spodniach typu wide leg czyli z szeroką nogawką, które będą królować podczas nadchodzącej wiosny.

Co jeszcze będzie modne?

Dodatkowo sezon wiosna/lato 2026 to idealny czas dla pań, które uwielbiają modę i dodatki retro, a szczególnie tę z lat 80. Do lamusa odchodzą zwierzęce wzory. Zamiast nich warto wybierać deseń pasków, kraty czy groszków oraz motywy kwiatowe (zwłaszcza motyw łączki), a do tego duże kokardy, pióra i koronkowe detale. Także zwiewne sukienki do ziemi, na ramiączkach lub z odkrytymi ramionami. Inny modny model to bombka. Warto zwracać uwagę na fasony podkreślające talię i o szerokich ramionach.

