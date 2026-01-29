Marta Nawrocka wyprzedza trendy! Jej stylizacje będą hitem wiosny 2026

- Marta Nawrocka, jako pierwsza dama, wyróżnia się własnym stylem, łącząc prostotę, elegancję i trendy. Nie kopiuje swoich poprzedniczek.
- Pierwsza dama ma dobrą intuicję modową i nosi kolory oraz fasony zgodne z aktualnymi trendami.
- Nawrocka często nosi spodnie typu wide leg, które będą modne wiosną.
Marta Nawrocka, choć jest pierwszą damą nieco ponad pół roku, już zdążyła zachwycić wielu Polaków. Chodzi nie tylko o jej działalność, ale także o stroje. Żona Karola Nawrockiego wielokrotnie udowodniła, że nie zamierza kopiować stylów swoich poprzedniczek. Zamiast tego stawia na własne pomysły, w których łączy prostotę, elegancję i najnowsze trendy. Choć preferuje damskie garnitury oraz składający się z bluzki i spodni, nie stroni także od szykownych sukienek. Do tego często zmienia fryzurę: od prostych włosów, po delikatne fale, aż po całą gamę koków na bardziej oficjalne okazje.
Modna Marta Nawrocka
Jak się okazuje, Marta Nawrocka ma świetną intuicję, jeśli chodzi o modę. Na wybiegach króluje złamana biel oraz intensywne barwy: kobalt, błękit, zieleń , a także śmiałe zestawienia fioletu z czerwienią. Popularny będzie brąz i total looki w granacie. Niemal w tych wszystkich kolorach mogliśmy oglądać już pierwszą damę. Ciemnozielone kreacje nosiła podczas kolędowania z mężem czy podczas wizyty w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, z kolei w brązie widzieliśmy ją między innymi podczas wizyty w Czechach czy na uroczystościach oddawania hołdu bohaterom powstania styczniowego. To tylko niektóre przykłady, które pokazują, że warto zainspirować się stylizacjami Marty Nawrockiej w nadchodzącym sezonie.
Niby skromnie, a jednak awangardowo. Styl Marty Nawrockiej robi wrażenie podczas wizyty w Wilnie
Ponadto pierwsza dama często pokazuje się w spodniach typu wide leg czyli z szeroką nogawką, które będą królować podczas nadchodzącej wiosny.
Co jeszcze będzie modne?
Dodatkowo sezon wiosna/lato 2026 to idealny czas dla pań, które uwielbiają modę i dodatki retro, a szczególnie tę z lat 80. Do lamusa odchodzą zwierzęce wzory. Zamiast nich warto wybierać deseń pasków, kraty czy groszków oraz motywy kwiatowe (zwłaszcza motyw łączki), a do tego duże kokardy, pióra i koronkowe detale. Także zwiewne sukienki do ziemi, na ramiączkach lub z odkrytymi ramionami. Inny modny model to bombka. Warto zwracać uwagę na fasony podkreślające talię i o szerokich ramionach.
