Polacy WŚCIEKLI na Nawrockiego! OSZUKAŁ STARUSZKA! On nie ma SERCA. Kłamstwo! To PORZĄDNY człowiek!

„Karol Nawrocki to jest typowy złodziej i oszust!”, nie gryzł się w język emeryt, który uważa, że kandydat z poparciem PiS po prostu uwłaszczył się na mieszkaniu schorowanego człowieka, a potem go porzucił. Mężczyzna nie wierzy w zapewnienia kandydata, że opiekował się panem Jerzym i łożył na jego utrzymanie. „To jest grubymi nićmi szyte! To nie jest żadna afera”, odpowiedział mu zwolennik PiS. „Pilnujcie tych, co kradną! Tuska i Trzaskowskiego!”, przekonywała kobieta. „To PiS kradnie!”, odpowiedział jej mężczyzna. „Niech się sami rozliczą, a nie pana Nawrockiego szarpią. To jest porządny człowiek!”, stwierdziła emerytka na przystanku autobusowym. „To jest kompromitacja moralna pana Nawrockiego”, odpowiedziała jej kobieta, która również czekała na autobus. „Od dziadka kupił mieszkanie i go zostawił na pastwę losu”, dodał mężczyzna. „Oszust! Oszust! Chciał wykorzystać starszego człowieka, a teraz chce być prezydentem. Taki człowiek nie powinien być prezydentem”, mówił senior. „Bez serca. Tacy ludzie nie mają serca…”, skwitowała kobieta”. „Żeby tylko haka znaleźć na Nawrockiego. A dlaczego nie powiedzą o Trzaskowskim?”, pytał zwolennik PiS, który marzy o tym, żeby teraz ktoś odpalił jakąś "polityczną bombę" w kierunku kandydata Koalicji Obywatelskiej. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak Polacy komentują aferę mieszkaniową Karola Nawrockiego.