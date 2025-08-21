„Trump zachowuje się jak nienormalny!” Witać zbrodniarza czerwonym dywanem, to jest skandal!”, przekonywała kobieta, którą nasz reporter spotkał na przystanku autobusowym. „Czerwony dywan jak dla panienki ku** rozłożyli!”, przeżywał mężczyzna. „Jeszcze powinni go na rękach nosić, wariaci…”, dodała emerytka. „Jeżeli miałoby to przynieść jakikolwiek pozytywny skutek, to niech by był i ze złota ten dywan...”, zastanawiała się kobieta. Jednak Polacy nie wierzą, że z Putinem można się dogadać po dobroci. „Trump dał du*y po prostu. Putin go ogrywa, jak chce. Przecież to jest stary KGB-owiec, to wiadomo, jak on potrafi ograć takiego frajera jak Trump”, denerwował się mężczyzna. „Jak on ponad 20 tysięcy dzieci zabrał, to on nie ma serca, to jest maszyna! Z tym człowiekiem słowem się nic nie załatwi!”, przekonywał emeryt. „Rosyjska mentalność się nie zmieniła”, dodał chłopak. ”Jak więc należy rozmawiać z Rosjanami?”, dopytywał Adam Feder. "Jak to jak? Normalnie. Posłać dwie bombki i po sprawie”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

Polacy WŚCIEKLI na Trumpa! OSZALAŁ! Ściska się ze ZBRODNIARZEM! PUTINA trzeba traktować z BUTA! - Komentery