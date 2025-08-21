„Trump zachowuje się jak nienormalny!” Witać zbrodniarza czerwonym dywanem, to jest skandal!”, przekonywała kobieta, którą nasz reporter spotkał na przystanku autobusowym. „Czerwony dywan jak dla panienki ku** rozłożyli!”, przeżywał mężczyzna. „Jeszcze powinni go na rękach nosić, wariaci…”, dodała emerytka. „Jeżeli miałoby to przynieść jakikolwiek pozytywny skutek, to niech by był i ze złota ten dywan...”, zastanawiała się kobieta. Jednak Polacy nie wierzą, że z Putinem można się dogadać po dobroci. „Trump dał du*y po prostu. Putin go ogrywa, jak chce. Przecież to jest stary KGB-owiec, to wiadomo, jak on potrafi ograć takiego frajera jak Trump”, denerwował się mężczyzna. „Jak on ponad 20 tysięcy dzieci zabrał, to on nie ma serca, to jest maszyna! Z tym człowiekiem słowem się nic nie załatwi!”, przekonywał emeryt. „Rosyjska mentalność się nie zmieniła”, dodał chłopak. ”Jak więc należy rozmawiać z Rosjanami?”, dopytywał Adam Feder. "Jak to jak? Normalnie. Posłać dwie bombki i po sprawie”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!
Polacy WŚCIEKLI na Trumpa! OSZALAŁ! Ściska się ze ZBRODNIARZEM! PUTINA trzeba traktować z BUTA!
Putin stąpający z uśmiechem po czerwonym dywanie, przyjmowany z honorami przez Donalda Trumpa na Alasce, amerykańcy żołnierze strzelający obcasami na cześć zbrodniarza — te obrazki podziałały na Polaków jak czerwona płachta na byka! Okazuje się, że umizgi do dyktatora nie przyniosły nic dobrego! Władimir Putin żąda, aby Ukraina oddała Rosji cały Donbas, porzuciła pomysł przystąpienia do NATO i nie wpuszczała zachodnich wojsk na teren kraju — podał Reuters, powołując się na źródła na Kremlu. Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na jeden z warszawskich bazarów i pytał, czy kuriozalne spotkanie prezydenta USA z Putinem miało sens? Czy z Rosjanami można się dogadać po dobroci, a może rozumieją tylko argumenty siły?