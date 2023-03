Poseł PiS Bartosza Kownackiego szczerze o piciu alkoholu. "Odkąd mam żonę i synka ..."

Poseł PiS Bartosz Kownacki zaprosił nas do swojego domu pod Warszawą. - Sam malowałem ściany, sadziłem drzewka w ogrodzie, kiedy dowiedziałem się, ile się teraz płaci za malowanie, to sam zakasałem rękawy do roboty – mówi nam Kownacki. Polityk ożenił się 3 października 2020 roku z Anną. Półtora roku temu na świat przyszedł ich synek Julian. - Bardzo go kochamy, jest naszym oczkiem w głowie – mówią nam dumni rodzice. Kownacki lubi bawić się z synkiem klockami. - Robimy przeróżne budowle – uśmiecha się poseł. Jednym z postanowień polityka było rzucenie alkoholu. - Odkąd mam żonę i synka nie piję alkoholu. Może o czasu do czasu lampkę wina. Kiedyś za to piłem sporo, lubiłem dobry alkohol. Bywało tak, że alkoholem odkażałem chore gardło – zaznacza Bartosz Kownacki. W dzieciństwie nie należał do grzecznych dzieci. Od przedszkola był też nieraz zakochany. - Byłem różny, czasem grzeczny, czasem psociłem. Przedszkolnych miłości miałem kilka. Była Beata, Agnieszka, Kinga… - wylicza. - W dzieciństwie byłem kochliwy, ale często bez wzajemności. Wtedy i w późniejszym życiu każda taka relacja z dziewczyną wiele mnie uczyła, budowała doświadczenie. Dziś jestem szczęśliwym mężem i ojcem – kwituje Bartosz Kownacki.

Sonda Jak oceniasz polityczną działalność Bartosza Konwackiego? Dobrze Źle Trudno powiedzieć