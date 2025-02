Politycy PiS określili, jakim pączkiem byłby Rafał Trzaskowski. Takich słów nikt się nie spodziewał

Dziennikarka portalu gazeta.pl z okazji tegorocznego Tłustego Czwartku postanowiła zadać politykom humorystyczne pytanie o to, jakim pączkiem według nich byłby Rafał Trzaskowski. Jednym z pytanych był Piotr Gliński z PiS. - Rafał Trzaskowski przypomina mi jakiegoś takiego czerstwego faworka niż pączka. Chociaż, gdybyśmy wzięli pod uwagę pewien kształt, który mu ostatnio wypominają, to faktycznie najbardziej kojarzy się z pączkiem typu dupiarz. Jeśli można nadzienie z tego zrobić. (...) On sam siebie określał jako dupiarz i to jest dobre określenie - przekonywał były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zobacz: Roman Giertych wyzywa Sławomira Mentzena od idiotów! Nocny list mecenasa

Również odpowiedź Michała Wosia nie była zanadto miła dla prezydenta stolicy. - Pusty byłby, bez nadzienia. Albo z jakimś zielonym takim, bo to jest "zielony" Rafał - powiedział polityk Solidarnej Polski, nawiązując do Zielonego Ładu. - Na pewno lukier byłby u góry tęczowy, bo tam są różne lewackie ideologie - ocenił. Wtórował mu Rafał Bochenek. - On bardziej się z jakąś goryczą kojarzy. Tak, z goryczą, bo jak człowiek słucha tego, co Rafał Trzaskowski bardzo często mówi, to każdy ma grymas na twarzy - tłumaczył, podkreślając przy tym, że nie zdecydowałby się na zjedzenie takowego.

Sprawdź: Poseł KO tłumaczy, dlatego chciał, by policjant mu salutował. Odsłonił nieznaną stronę wydarzenia

Z kolei Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej postawił na lakoniczną odpowiedź. - Powiedzmy, że różany. Każdy lubi różanego pączka chyba - mówił. Co ciekawe również Magdalena Sroka, szefowa sejmowej komisji ds. Pegasusa, porównała Rafał Trzaskowskiego do klasycznego pączka z różanym nadzieniem.

Galeria poniżej: Matka Roberta Lewandowskiego na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim

Autor:

Sonda Czy Trzaskowski uniknie losu Komorowskiego? Tak, zwycięży w drugiej turze Nie, Karol Nawrocki go pokona Wynik będzie tak wyrównany, że trudno przewidzieć