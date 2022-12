Polityk Porozumienia odsłonił się na siłce. Co za ciacho!

Jak głosi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch, a nie ma lepszego sposobu, by o siebie zadbać, niż solidny wycisk na siłce. Aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na niemal cały organizm: pomaga zachować sprawne mięśnie i stawy, wspomaga układ odpornościowy, zwiększa sprawność mózgu czy redukuje stres, a to tylko niektóre z licznych zalet. Politycy Porozumienia doskonale o tym wiedzą i wzięli się ostro do roboty tuż przed świętami Bożego Narodzenia. - Szykujemy formę przed kampanią wyborczą – mówił nam Michał Wypij. Chcą wejść w nowy rozdział działalności Porozumienia z nową mocą! Nic dziwnego – dotychczasowego lidera partii, Jarosława Gowina (61 l.), zastąpiła piękna Magdalena Sroka (43 l.). To dobra motywacja! Przy okazji razem ze swoim partyjnym kolegą Janem Strzeżkiem szykują się, by doskonale się prezentować przy świątecznym stole. - Chcemy też jeszcze lepiej wyglądać na święta – mówił nam Wypij. Panowie się nie oszczędzali, ale mimo to wyglądali na zadowolonych z wysiłku. Bieżnia czy podnoszenie ciężarków to tylko niektóre z ćwiczeń, z jakimi się zmagali. Michał Wypij przy ćwiczeniach wyeksponował wyrzeźbione ramiona. Ma się czym pochwalić! Widać, że dba o formę regularnie.

