Polityk PSL ma prawdziwy skarb! Oświadczenie majątkowe ujawniło, co trzyma

Prof. Władysław Teofil Bartoszewski może pochwalić się dietą parlamentarną rzędu 45 252, 39 zł i uposażeniem wysokości 151 133m 48 zł. Do tego dostał 800 zł z Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z oświadczenia majątkowego polityka wynika także, że ma 3 548, 13 zł oszczędności oraz 450 akcji spółki Santander s. a. o wartości 1 386, 67 funtów, czyli w przeliczeniu na złotówki około 7260,87 PLN, z tytułu których dostał dochód w wysokości 106, 40 zł.

Prof. Władysław Teofil Bartoszewski ma także Mercedesa Benza GLE 450 z 2016 roku o szacunkowej wartości 140 000 zł. Prawdziwy skarb to jednak zegarek marki Patek Philippe, która jest jedną z najsłynniejszych szwajcarskich manufaktur. Wielu uważa, że to z tamtą pochodzą najbardziej luksusowe zegarki na świecie. Polityk ma u siebie model kupiony w 1987 roku o szacunkowej wartości 40 000 zł! Takie cacko to prawdziwy skarb, zwłaszcza dla koneserów tradycyjnych zegarków.

