Polski kardynał wyznał, co usłyszał od papieża: "Jak trzeba będzie, to prześpij się z biednymi"

Kardynał Krajewski to jałmużnik papieski. Czym się zajmuje?

Kardynał Konrad Krajewski to bliski współpracownik papieża Franciszka, który właśnie 10 lat temu został Ojcem Świętym. Polski kardynał pracuje jako jałmużnik papieski. Co to oznacza? Zajmuje się on dawaniem jałmużny ubogim i potrzebującym w imieniu papieża, tym właśnie się zajmuje Krajewski. Kardynał słynie z nieszablonowego działania i wyjątkowego podejścia do osób ubogich. Wystarczy wspomnieć o jego niedawnej wizycie w cyrku, do którego zabrał grupę potrzebujących: ubogich i bezdomnych, a także grupę uchodźców z Ukrainy. Kardynał Konrad Krajewski odważył się nawet wystąpić w jednej z cyrkowych sztuk z udziałem słonia. Był elementem tzw. "przejścia śmierci", czyli występu cyrkowego, w którym potężny słoń przechodzi między leżącymi na arenie cyrkowej ludźmi. Zdjęcia i nagrania z wydarzenia z udziałem Krajewskiego obiegły media!

Szokujące, co od papieża Franciszka usłyszał polski kardynał

Teraz zaś kardynał Krajewski z okazji 10. rocznicy wyboru papieża Franciszka wspominał, co usłyszał od niego na samym początku współpracy. Padły wówczas dość szokujące słowa, do których wielu w Watykanie raczej nie było przyzwyczajonych. - I papież przy pierwszym spotkaniu, kiedy mi powiedział, że zostanę jałmużnikiem, rzekł: «sprzedaj biurko, wyjdź z Watykanu. Bądź z biednymi. Nie chcę cię tutaj widzieć za moimi plecami». Bo taka była troszkę rola jałmużnika, który wraz z prefektem Domu Papieskiego towarzyszył Ojcu Świętemu podczas jakichkolwiek oficjalnych wizyt. Papież powiedział: «nie chcę cię widzieć, idź na ulicę. Jak trzeba będzie, to prześpij się z biednymi. Będziesz widział, czego oni potrzebują». I tak to trwa do dziś – wspominał kardynał Krajewski dla Radia Watykańskiego.