Porażające słowa Tadeusza Rydzyka o wyborach. Dał wskazówkę, „co pan Jezus powiedział”

Tadeusz Rydzyk pojawił się na wielkiej imprezie Radia Maryja, na którą składała się msza święta, koncerty czy procesja. Nie zabrakło także stanowisk z jedzeniem czy upominkami. Na miejscu pojawili się między innymi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska czy były szef MON Antoni Macierewicz. Słynny redemptorysta wykorzystał także okazję, by przemówić do zebranych. Opowiedział między innymi o swojej niedawnej wizycie na granicy polsko-białoruskiej.

- Przedwczoraj byłem na granicy polsko-białoruskiej. Rozmawiałem z tymi, co bronią tej granicy. Byliśmy z leśnikami. Tam to jest taki ładunek emocjonalny, tam się dopiero widzi, to jest naprawdę poważna sprawa i módlmy się za ojczyznę, o pokój w ojczyźnie o to, żebyśmy byli wszyscy mądrzy Polacy, a teraz zwłaszcza przed wyborami – mówił.

Tadeusz Rydzyk postanowił także dać swoim słuchaczom pewną wskazówkę przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

- Dałbym wam jedną wskazówkę, co pan Jezus powiedział: "po owocach ich poznacie". Nie ma niepokalanie poczętych, tylko Maryja, ale jeżeli ktoś popełnia błędy to jeden mniejszy, drugi większy. Jakbym miał złodzieja i bandytę to bym wybierał złodzieja. To żadna aluzja. Bo bandyta mnie zabije, a przed złodziejem to kufereczek zamknę. Ale zobaczcie, ile dobrego się dzieje w Polsce. Trzeba powiększać przestrzeń dobra – stwierdził.

Słowa redemptorysty mogą być porażające dla części osób. W końcu wielu księży uważa, że nie powinni się angażować w politykę i mówić wiernym na ten temat, nawet jeśli to „tylko” wskazówki dotyczące wyborów, a zamiast tego skupić się na wartościach chrześcijańskich.

