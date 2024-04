Porównujemy style Agaty Dudy i Melanii Trump! Która wygląda lepiej? Ekspert nie ma złudzeń [ZDJĘCIA]

Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Dudą udali się do USA. Prezydent ma tam szereg ważnych i oficjalnych spotkań, wiadomo też, że Duda będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Pierwsze wiadomości potwierdzające to spotkanie podało źródło agencji Associated Press, które zastrzegło sobie jednak anonimowość. Zgodnie z tymi informacjami Andrzej Duda ma zjeść w Nowym Jorku kolację z Donaldem Trumpem. Na miejsce kolacji wybrano wieżowiec Trump Tower na Manhattanie, podał Reuters. W spotkaniu nie będą uczestniczyły żony polityków, ale "Super Express" postanowił i tak wziąć pod lupę styl i stroje obu kobiet: Agaty Dudy i Melanii Trump. Panie już kilka razy miały okazję się spotkać, choćby, gdy Trump z żoną był w Warszawie w 2017 roku. Wówczas Melania zaprezentowała się m.in. w dość zaskakującej kreacji z odkrytymi ramionami, co było mocno komentowane.

Zapytaliśmy specjalistę od mody, projektanta Daniela Jacoba Dalego o to, która z pań ma lepszy styl. Oto co odpowiedział znany projektant: - Agata Duda oraz Melania Trump mają więcej wspólnego niż nam się wydaje. Obie panie noszą te same kolory! Czy jest to przypadek czy raczej styliści dobierają żonom polityków, to co jest w danym momencie modne?Wszystko wskazuje na to, że nasza pierwsza dama jednak korzysta z usług stylistów. Jeśli zaś porównamy styl obu pań od razu widać, że pojawiają się nie tylko w tych samych kolorach, ale i krojach które są modne w danym sezonie. Obie panie wyglądają zjawisko. Zarówno Melania jak i Agata Duda. Chociaz do tej pory był remis modowy, wszystko może się zmienić podczas wyjazdu naszej pierwszej damy do USA.

NIŻEJ ZOBACZYCIE PORÓWNANIE STYLÓW OBU KOBIET: