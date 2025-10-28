Poseł Berkowicz ujęty w sklepie IKEA. Internauci mają używanie. Zobacz najlepsze MEMY

IKEA - królestwo mebli i inspiracji dla milionów Polaków. Ale czy również dla polityków? Wizyta Konrada Berkowicza w popularnym sklepie meblowym wywołała prawdziwą burzę w internecie. Poseł Konfederacji został zatrzymany przez ochronę sklepu po tym, jak miał próbować wynieść towar o wartości około 400 zł. Na miejsce wezwano policję. Internauci, zainspirowani tym nietypowym zdarzeniem, błyskawicznie stworzyli memy, które podbijają sieć. Wybraliśmy dla Was najlepsze!

O zdarzeniu poinformował w poniedziałek wieczorem dziennikarz Radia Zet Mateusz Gierszewski. Według jego relacji, poseł Nowej Nadziei został zatrzymany za linią kas przez ochronę sklepu IKEA, po czym na miejsce wezwano policję. - Poseł i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz złapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł. Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Berkowicz przyjął 500 zł mandatu. Nie zasłaniał się immunitetem – poinformował Gierszewski w mediach społecznościowych.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Onet.pl, wynika, że Konrad Berkowicz próbował wynieść ze sklepu IKEA patelnię z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Łączna wartość tych przedmiotów wynosiła 394,95 zł.

Sam Berkowicz tłumaczył się w następujący sposób: - Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski. Choć w jego obronie stanął nawet zaskakująco Roman Giertych (WIĘCEJ: Z tej strony pomocy nikt się nie spodziewał! Giertych broni posła Konfederacji!), to jednak internauci nie byliby sobą, gdyby przepuścili taką okazję do podśmiania się z posła. Błyskawicznie w sieci pojawiła się lawina memów dotycząca tego zdarzenia. Zobaczcie najlepsze z nich w galerii poniżej!

