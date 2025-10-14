Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska olśniła na gali! Pierwsza dama kosmosu zadała szyku w czarnej sukni

Dwunasta edycja uroczystej gali wręczenia statuetek Złoty Laur "Super Biznesu" zgromadziła w Hotelu Bellotto czołowych przedstawicieli polskiego biznesu, ekonomistów, polityków, ale nie tylko. Wśród przybyłych na ten wyjątkowy wieczór znalazł się także polski naukowiec, astronom Sławosz Uznański-Wiśniewski, któremu towarzyszy małżonka, posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Astronauta został laureatem nagrody w kategorii Osobowość Roku.

Chociaż na gali zebrało się wiele osób, to jednak nie dało oderwać się wzroku od polityczki. Parlamentarzystka dosłownie olśniła!

Posłanka Uznańska-Wiśniewska olśniła na gali Złoty Laur "Super Biznesu"

Na wieczorną galę Uznańska-Wiśniewska wybrała klasyczną czarną sukienkę o długości midi, wszak wiadomo, że klasyka zawsze jest najlepszym wyborem. Posłanka miała na sobie czarną, aksamitną suknię z kopertowym dekoltem, lekko opadającą na ramiona. Do tego dobrała czarne rajstopy i klasyczne czarne szpilki. Całość dopełniła bardzo subtelną biżuterią: delikatnymi kolczykami i oczywiście obrączką. Co do obrączek posłanki i jej męża, jak wiadomo są to specjalne obrączki, ponieważ, jak ujawniła para w jednym z wywiadów, do ich wykonania wykorzystane zostały niezwykłe rzeczy oddające tożsamość zakochanych. W obu obrączkach znalazły się kawałek pocisku i kawałek meteorytu.

Uznański-Wiśniewski tak opowiadał o obrączkach ślubnych: - Aleksandra jako pracowniczka humanitarna spędziła duża część czasu w trudnych miejscach, w Iraku, Jemenie, Utkanie. Z misji w Jemenie przywiozła nabój, który trafił w miejsce, w którym pracowała. Z mojej strony to kawałek meteoryty księżycowego.

Podczas uroczystości zostały wręczone prestiżowe nagrody dla biznesu, honorujące osoby, przedsiębiorstwa i organizacje, które w mijającym roku w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wyróżnienia trafiają nie tylko do liderów w obszarze ekonomii, ale również do postaci ze świata sportu czy działalności charytatywnej, które swoimi inicjatywami promują Polskę na arenie międzynarodowej.