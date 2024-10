Kontrowersje z małżeństwem Gajewskiej i Myrchy

Pod koniec września media grzmiały o tym, że zarówno Kinga Gajewska, jak i Arkadiusz Myrcha pobierają kolejno 4000 zł i 3750 zł na wynajem mieszkania w centrum Warszawy. Tymczasem w 2023 roku Kinga Gajewska informowała, że mieszka w Błoniu, w domu o powierzchni 166 m kw. Jej dom znajduje się około 30 kilometrów od Sejmu. Jak jednak przekonywał wówczas mąż Gajewskiej, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, w domu w Błoniu trwają prace wykończeniowe. Te, zgodnie z zapowiedziami polityka, miały potrwać jeszcze kilka miesięcy. Jak przekonywał, póki co "dom nie jest na tyle przygotowany, żeby dzieci mogły tam bezpiecznie mieszkać".

Według ustaleń Telewizji Republika, dom znajdujący się zaledwie ok. 30 minut jazdy samochodem od Sejmu wygląda na całkowicie wykończony i zamieszkały. Wewnątrz widać meble, z komina wydobywa się dym, a na eleganckim ogrodzeniu nie widać żółtej tablicy informacyjnej o prowadzonej budowie.

Ponadto dla wielu jeszcze ciekawsze są zakupy pary na ich biura poselskie. Myrcha zakupił cztery ekspresy do kawy w ciągu dwóch lat, wydając na nie łącznie prawie 7,5 tys. zł. W 2021 r. Gajewska wyposażyła swoje biuro w robot sprzątający za ponad 2,1 tys. zł, a także w zegarek Apple Watch za 1 tys. 429 zł.

- To wszystko jest nakręcane przez ludzi, którym często stawia się poważne karne zarzuty i odwracają od siebie uwagę. Skandalem to akurat jest publiczne pokazywanie mojego przyszłego domu udostępnianie adresu zamieszkania. Latają dronami, mówią, gdzie mieszkam, pokazują na mapie. Przecież z mężem dostajemy setki gróźb. Często bardzo brutalnych i niebezpiecznych. A my mamy troje małych, bezbronnych dzieci - grzmiała posłanka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Galeria poniżej: Tak mieszka wiceminister Myrcha z żoną posłanką i gromadką dzieci w Warszawie

Nerwowa reakcja posłanki

Swój komentarz do tej sprawy postanowił przedstawić dziennikarz "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak. - Posłowie Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha, pobierając ryczałt na mieszkanie z kasy Sejmu, nie łamią prawa – to zwykłe polskie kombinowanie. Jeśli mamy jednak z tym cwaniactwem kiedyś skończyć, to politycy powinni świecić przykładem. Bo prawo prawem, ale jest jeszcze coś takiego jak przyzwoitość - rozpoczął swój felieton, który zamieścił na portalu dziennika w czwartkowe popołudnie.

To zdecydowanie nie spodobało się posłance Gajewskiej, która postanowiła... zadzwonić bezpośrednio z pretensjami do dziennikarza. - Godzinę po jego publikacji w serwisie rp.pl (ok. 14.50) usiłowała się do mnie dzwonić pani poseł Kinga Gajewska. Dwukrotnie przez WhatsApp, raz na telefon komórkowy. Oddzwoniłem ok. 16.20. W tle słychać było głosy odebranych przed momentem z przedszkola dzieci. Rozmowa nie była długa – ledwie cztery minuty - poinformował w piątek Krzyżak.

Następnie było naprawdę mocno! Jak czytamy: - Będąc w emocjach, używając przy tym słów nieparlamentarnych (na „ch...” i „k...”) posłanka Koalicji Obywatelskiej przekonywała mnie, że dom w Błoniu nie nadaje się do zamieszkania, bo gdyby tak było, nie wynajmowałaby mieszkania w stolicy. Dosłownych cytatów przytaczał nie będę, bo się do tego nie nadają. Na koniec pani poseł życzyła mi, by wszystko, co spotkało ją w ostatnich dniach, spotkało także i mnie. Potem jeszcze napisała wiadomość, że nie dzwoniła jako posłanka „tylko zaszczuwana od dziewięciu dni matka trójki dzieci, których domy i przedszkole są codziennie pokazywane w TV Republika

Dziennikarz zauważył, że gdyby małżeństwo na początku całej "afery" pokazało, że dom jest niewykończony i nie nadaje się do zamieszkania, sprawa zapewne by ucichła. - Wciąż może pani dom pokazać. Udowodnić, że jest tak, jak pani mówi. Ale zamiast tego kreuje się pani na ofiarę PiS-u i wrednych dziennikarzy, którzy PiS-owi sprzyjają. Rozwiązaniem Pani problemów z takim hejterami jak ja – a takie sformułowanie w naszej rozmowie padło – nie jest dzwonienie do dziennikarza, płacz i przekleństwa - podkreślił dziennikarz.

Haha, dziennikarz „Rz” opisuje, że Gajewska zadzwoniła go zbluzgać. #Myrchanie wkracza na nowy poziom. pic.twitter.com/iCaWz1DrPp— Paweł Rybicki (@Rybitzky) October 10, 2024

