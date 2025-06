Posłanka KO, wóz strażacki i "pancerna" butelka szampana. Nagranie hitem sieci

Aleksander Kwaśniewski poleciał do raju. Wrócił z tajemniczym wirusem! "Zażywam bardzo mocne leki"

Ochotnicza Straż Pożarna w Padwi Narodowej ma już 185 lat. W sobotę odbyło się wielkie świętowanie. Na jubileusz przybyło wielu gości – relacjonuje serwis hej.mielec.pl. Pojawili się politycy – od parlamentarzystów po przedstawicieli władz lokalnych. Byli też strażacy ochotnicy oraz lokalna społeczność. Głos zabrała m.in. poseł na Sejm RP i matka chrzestna nowego wozu (zakupionego ze środków samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP oraz funduszy unijnych) – Krystyna Skowrońska. - Bądźcie dumni, że pomagacie. Naprawdę to jest rzecz zupełnie niezwykła – na skalę europejską i światową. Takie rozwiązanie, jakie mamy w Polsce w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, to ewenement - mówiła. Nowy wóz – „Krynia” – nazwany został na jej cześć. - To chyba najlepszy samochód w powiecie mieleckim, nawet porównując z tymi z PSP - oceniła.

Uroczystość, która miała być świętem dla lokalnej społeczności i strażaków z OSP Padew Narodowa, szybko zamieniła się w viralowy hit. Wszystko za sprawą nieudanej próby "ochrzczenia" nowego wozu. Posłanka Skowrońska, wybrana na matkę chrzestną, z determinacją uderzała butelką szampana o zderzak, jednak ta... nijak nie chciała pęknąć.

Po nieudanych próbach posłanki, inicjatywę przejęli strażacy. Oni również nie zdołali jednak rozbić "pancernej" butelki. W końcu, w obliczu narastającego napięcia i śmiechu zebranych, jeden ze strażaków odkręcił butelkę i oblał nią wóz. Nagranie z tego wydarzenia błyskawicznie obiegło internet, stając się hitem sieci.

Wyglądało to następująco:

