To się już dzieje!

Tak zmieniła się twarz Oli Kwaśniewskiej od czasu "Tańca z gwiazdami". To jakiś fenomen!

Dominika Chorosińska, czyli posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zanim weszła do wielkiej polityki, była aktorką. Polacy doskonale ją znali z ról w filmach i serialach. Chorosińska ma na swoim koncie role w "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwszej miłości", zagrała też w filmie "Smoleńsk". Zna więc doskonale branżę show biznesu i to od podszewki. Pamięta też o ludziach z kręgu filmowego. W sobotę, późnym wieczorem posłanka Dominika Chorosińska umieściła na Facebooku poruszający wpis. Wspomniała w nim swojego dawnego kolegę z planu, reżysera Marcina Wronę: - Marcin Wrona dziś świętowałby 50tkę.. czasem trudno żyć bez skóry. Żal Brachu 🥀 - napisała parlamentarzystka. Do wpisu dodała też dwa zdjęcia, jedno pokazujące Marcina Wronę, a drugie ukazujące ekipę serialu "Ratownicy" opowiadającego o ratownikach górskich, którego Wrona był reżyserem. W tym serialu Dominika Chorosińska grała jedną z ról.

Kim był Marcin Wrona?

Marcin Wrona urodził się 25 marca 1973 roku, był znanym reżyserem, a także producentem filmowym, telewizyjnym i teatralnym oraz scenarzystą. Zmarł niespodziewanie, a jego śmierć wstrząsnęła całą Polską. Wrona został znaleziony martwy w pokoju hotelowym przez swoją żonę, w czasie trwającego Festiwalu Filmowego w Gdyni 19 września 2015 roku. Wtedy w festiwalu brał udział jego film "Demon". Wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok reżysera pokazały, że "najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci reżysera filmowego Marcina Wrony było samobójstwo przez powieszenie" ustaliła wówczas prowadząca postępowanie w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Gdyni.