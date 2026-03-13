Posłanka Uznańska-Wiśniewska kwitnie w ciąży! Pochwaliła się brzuszkiem

Historia miłości posłanki Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej jest niczym gotowy scenariusz na film romantyczny! Młodzi doświadczyli bowiem miłości od pierwszego wejrzenia. Spotkali się przypadkiem w Łodzi, gdy posłanka brała udział w kampanii wyborczej 2023. O tym, jak wszystko się zaczęło opowiedzieli niegdyś w programie "Halo, tu Polsat", tak wspominali swoje początki. - W kampanii wyborczej w 2023 roku Aleksandra przygotowywała się ze swoim sztabem na ulicy Piotrkowskiej. Miała takie hasło – "Rowerem do Sejmu". Ja akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę. Też na Piotrkowskiej - wspominał Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Cichy ślub posłanki KO i astronauty

Para zaręczyła się w Teksasie latem 2024 roku. Tak wszystko się pomyślnie ułożyło, a wielkie uczucie doprowadziło parę do ślubu. Uroczystość odbyła się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi. Kilka dni po ślubie Uznański-Wiśniewski rozpoczął intensywne szkolenie w Stanach Zjednoczonych przed swoim lotem w kosmos. Uroczystość ślubna do samego końca była utrzymana w tajemnicy, zresztą tak jak i samo uczucie. W przestrzeni publicznej nie wiedział, że tych dwoje ma się ku sobie. Ślub był wyjątkowy, a w kameralnej uroczystości przewodziła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska będą mieli dziecko! Przyszła mama kwitnie w ciąży

Dokładnie w pierwszą rocznicę ślubu para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, które przyjdzie na świat już wiosną. - Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku ❤️ Aleksandra & Sławosz - przekazali w dniu papierowej rocznicy. To znaczy, że już niedługo Uznańscy-Wiśniewscy zostaną rodzicami. Patrząc na najnowsze zdjęcia posłanki, widać, że dosłownie kwitnie w ciąży! Ten stan jej służy. Polityczkę Koalicji Obywatelskiej spotkaliśmy w Sejmie. Wyglądała bardzo ładnie w czarnej prążkowanej sukience z finezyjnym dekoltem, podkreślającej ciążowy brzuszek, do której dobrała czarny szal i wiszące kolczyki. Zobaczcie sami w galerii niżej.

