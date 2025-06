Tajemnica obrączek ślubnych Uznańskich-Wiśniewskich! Szok, z czego się składają

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Wiśniewska poślubiła naukowca Sławosza Uznańskiego. Ślub odbył na początku stycznia 2025 roku i był szokiem dla miłośników astronauty oraz sympatyków posłanki. Wcześniej nikt nigdzie nie ujawniał, że tych dwoje ma się ku sobie i są parą! Wszystko było utrzymane w najwyższej tajemnicy, młodzi chcieli, by ich miłość rozwijała się w ciszy. Ich ślub był wyjątkowy, a w kameralnej uroczystości przewodziła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

W jednym z wywiadów Uznański i Wiśniewska opowiadali o tym, jak się pierwszy raz spotkali, jak zapoznali. Astronauta zobaczył Wiśniewską, gdy ta brała udział w akcji zachęcającej do udziału w wyborach. To jej uśmiech go olśnił, naukowiec przepadł! Potem się umówili i od razu wyczuli, że nadają na tych samych falach. Do zaręczyn doszło latem 2024 roku w Teksasie, gdzie Sławosz Uznański przebywał w związku z przygotowaniami do misji kosmicznej.

Sekret obrączek ślubnych Uznańskich-Wiśniewskich!

W "halo tu Polsat" już po ślubie Uznańscy-Wiśniewscy ujawnili też sekret swoich obrączek. Okazało się, że do ich wykonania wykorzystane zostały niezwykłe rzeczy oddające tożsamość pary młodej i połączyć swoje historie. W obu obrączkach tak Aleksandry Wiśniewskiej, jak i Sławosza Uznańskiego znalazły się kawałek pocisku i kawałek meteorytu.

Obrączki astronauta chciał zabrać ze sobą w kosmos. Uznański tak opowiadał o obrączkach ślubnych: - Aleksandra jako pracowniczka humanitarna spędziła duża część czasu w trudnych miejscach, w Iraku, Jemenie, Utkanie. Z misji w Jemenie przywiozła nabój, który trafił w miejsce, w którym pracowała. Z mojej strony to kawałek meteoryty księżycowego.

Co ciekawe, gdy małżonkowie udzielali wspomnianego wywiadu i mówili o obrączkach, a było to w luty, przyznali, że owe obrączki juz wtedy były na "kwarantannie" przed misją i znajdowały się w NASA, a młodzi mieli na sobie obrączki zastępcze. - Mamy zestaw obrączek kosmicznych i zestaw obrączek ziemskich - śmiał się pan Sławosz.