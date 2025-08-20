Anna-Maria Żukowska zamieściła na portalu X mem wykorzystujący zdjęcie z zamachu na Jana Pawła II

Posłanka została za to skrytykowana przez internautów

Wśród krytyków był ksiądz Grzegorz Kramer, który wdał się w dyskusję z Anną-Marią Żukowską

Anna-Maria Żukowska kpi z papieża? Zamieściła mem związany z myśliwymi i zamachem na Jana Pawła II

Anna-Maria Żukowska pod postem na X (dawniej Twitter) Roberta Mazurka z Kanału Zero z zapowiedzią debaty o myśliwych, dodała odpowiedź z memem, przedstawiającym zamachu na Jana Pawła II oraz żartem z polskich myśliwych. Wpis nawiązywał do ostatniego zdarzenia w Lubartowie, gdy myśliwy zastrzelił 60-letniego mężczyznę. Sprawca tłumaczył się później, że "strzelał do dzika".

Mem wywołał spore oburzenie w komentarzach, a poseł PiS Rafał Romanowski nazwał Annę-Marię Żukowską "gnidą". Wielu komentujących pisało, że zachowanie posłanki jest "obrzydliwe", lub sugerowało, że takich żartów nie powinna wrzucać publicznie.

Znany ksiądz krytykuje posłankę. "I Pani jest Posłem na Sejm?". Żukowska odpowiada

Pod wpisem Żukowskiej, jezuita ksiądz Grzegorz Kramer zadał pytanie retoryczne "I Pani jest Posłem na Sejm?". Anna-Maria Żukowska sprostowała, że jest "posłanką".

Ksiądz wskazał posłance Lewicy ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, oraz stwierdził, że "bycie posłanką nie daje Pani mandatu do wyśmiewania i bycie zwykłym hejterem.".

- Ależ daje. Daje mi prawo do wyśmiewania grupy społecznej która ma w Polsce potężne przywileje, nie szanuje własności innych, wchodzi, gdzie chce i strzela do wszystkiego co im się wydaje dzikiem - napisała Anna-Maria Żukowska [nawiązywała przy tym do myśliwych - dop. red.].

- Dobrze Pani wie, że nie chodzi o wyśmianie przywilejów, ale o użycie papieża do Pani hejtu - odpowiedział ks. Kramer.

Dobrze PAni wie, że nie chodzi o wyśmianie przywilejów, ale o użycie papieża do Pani hejtu.— Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) August 20, 2025

Poranny Ring 7:50 - Anna Maria Żukowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.