Słodko-gorzkie śniadanie

Posłanki Lewicy świętowały zwycięską porażkę. Poszły do kawiarni [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Powoli opadają wyborcze emocje. Teraz czas na podsumowania i wyciąganie wniosków, a to najlepiej zrobić w zaufanym gronie. Posłanki Lewicy Katarzyna Kotula (46 l.) i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (39 l.) wybrały się do kawiarni, by świętować to słodko-gorzkie zwycięstwo. Bo choć ich partia dostała się do Sejmu, to jednak wprowadzi w nowej kadencji mniej posłów.