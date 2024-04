Piękna Daria czeka na oświadczyny Jacka Protasiewicza. Poznaliśmy kulisy związku!

– Jesteśmy z Jackiem parą od dwóch lat. Moja mama – oczywiście, kibicuje córce. Byliśmy kilka razy u mojej mamy – opowiada w rozmowie z „Super Expressem” młoda działaczka i studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim Daria Brzezicka. 22-latka dwa lata temu związała się z politykiem Jackiem Protasiewiczem, odwołanym kilka dni temu wicewojewodzie dolnośląskim i byłym europośle.

Jak się poznali? - To była miłość od pierwszego wejrzenia, a z tego co wiem, Daria jest ogromnie wpatrzona w Jacka, bardzo zakochana. On zresztą też. Razem pojawiali się na politycznych imprezach, byli m.in. na słynnym marszu 4 czerwca, od razu wpadli sobie w oko – opowiada nam jeden z polityków rządzącej koalicji. Ich związek wyszedł na jaw, kiedy Protasiewicz pochwalił się kilka dni temu w Internecie swoją o wiele młodszą partnerką. - W tegorocznych wyborach samorządowych Daria startowała z list Trzeciej Drogi. Była kandydatką do Rady miasta w Warszawie. Jacek bardzo jej kibicował, pomagał i chociaż się nie udało, to zbliżyli się wtedy do siebie jeszcze bardziej – dodaje nasz informator.

Daria Brzezicka poznała też rodzinę Protasiewicza. - Byliśmy też kilka razy u mojej mamy. Ja na co dzień studiuję w Warszawie, krążymy więc wokół Warszawy i Wrocławia, w ramach czasu wolnego odwiedzamy się w swoich miastach – mówi nam pani Daria, która jest szczęśliwa u boku Jacka Protasiewicza. - Dajmy im żyć spokojnie. Są dorośli – podsumowuje w „Super Expressie” Stefan Niesiołowski, który działał kiedyś w Unii Europejskich Demokratów razem z Jackiem Protasiewiczem.

