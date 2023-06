Prezydent Duda wręczył europosłowi Karskiemu tytuł profesora

W środę 14 maja w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się uroczyste wręczenie nominacji profesorskich z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Jednym z wyróżnionych naukowców był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, który teraz może się pochwalić tytułem profesora belwederskiego nauk prawnych.

Poseł Karski na co dzień pracuje w Brukseli, ale od czasu do czasu egzaminuje też studentów. Trwa właśnie sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Warszawskim, a to właśnie na tej uczelni europoseł wykłada międzynarodowe prawo publiczne. Między innymi za tę pracę został teraz uhonorowany.

Poseł Karski: "To efekt wielu lat pracy"

Europoseł podzielił się z nami swoimi wrażeniami na gorąco: - Otrzymanie tytułu profesora od Prezydenta sprawia wielką satysfakcję. Cieszę się, że pięciu recenzentów uznało mój dorobek naukowy, jak tego wymaga ustawa, za wybitny, a Rada Doskonałości Naukowej podzieliła ten pogląd i wystąpiła do Prezydenta o nadanie tytułu profesorskiego. Powoli oswajam się z myślą, że jestem profesorem nauk prawnych. Niektórzy mówią, że to ukoronowanie kariery naukowej. Ja uważam, że jeszcze wiele do zrobienia przede mną. Chciałbym jeszcze więcej napisać, wypromować kolejnych doktorów, prowadzić nowe badania. Pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od ukończenia studiów, czyli już 33 lata. Praca naukowa jest tym, co bardzo lubię, ale jeszcze więcej przyjemności sprawia mi prowadzenie zajęć ze studentami i doktorantami - mówi poruszony profesor Karski.

To zresztą niejedyny tytuł naukowy, jakim może się pochwalić. Karol Karski obejmował także kolejne stanowiska profesorskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, był profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa oraz wykładowcą międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego.