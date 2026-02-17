Przeprowadziła wywiad z Nawrocką. Teraz sama zabrała głos

Wywiad z Martą Nawrocką, Pierwszą Damą, w TVN24 wywołał szeroką debatę publiczną, szczególnie w kontekście jej poparcia dla metody in vitro. Słowa Pierwszej Damy podzieliły opinię publiczną.

Dziennikarki TVN24, Arleta Zalewska i Joanna Kryńska, publicznie odniosły się do wywiadu i dyskusji, jaką wywołał. Zalewska doceniła pracę Kryńskiej i otwartość Pierwszej Damy, a Kryńska podkreśliła znaczenie dialogu między kobietami i problem hejtu.

Wywiad podkreśla znaczenie otwartej dyskusji na tematy społeczne i polityczne oraz potrzebę zachowania kultury dialogu w obliczu różnorodnych opinii.

Arleta Zalewska, dziennikarka TVN24, odniosła się do wywiadu na swoim profilu w mediach społecznościowych. Podkreśliła wagę rozmowy i dyskusji, oddzielając ją od hejtu i obrażania. Doceniła pracę Joanny Kryńskiej oraz fakt, że Pierwsza Dama zgodziła się na rozmowę w TVN24, dzieląc się swoimi poglądami z widzami. Zalewska wyraziła również nadzieję na podobną otwartość ze strony Prezydenta.

- Dobrze, że ten wywiad tak się poniósł. I wywołał tyle dyskusji. I tu wyraźnie oddzielam ocenę i krytykę od hejtu i obrażania. Niezwykle doceniam pracę i konsekwencję Asi Kryńskiej. Doceniam też, że Pierwsza Dama zgodziła się na wywiad w TVN24, by swoimi poglądami, opiniami i aktywnością podzielić się z naszymi widzami i słuchaczami. Tego wymagam też od prezydenta Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP - napisała Arleta Zalewska.

Odpowiedź Joanny Kryńskiej

Joanna Kryńska, dziennikarka prowadząca wywiad, również zabrała głos w sprawie narastającej dyskusji. Na swoim profilu na Instagramie, w krótkiej relacji, odniosła się do komentarzy, jakie wywołała rozmowa z Martą Nawrocką. Podkreśliła znaczenie dialogu między kobietami i zwróciła uwagę na problem hejtu w przestrzeni publicznej.

- Kobiety zawsze powinny rozmawiać, mam nadzieję, że to się nie zmieni. A z hejtem jak widać jest jeszcze dużo do zrobienia - skomentowała Joanna Kryńska.

Wywiad z Martą Nawrocką i jego konsekwencje pokazują, jak ważna jest otwarta dyskusja na tematy społeczne i polityczne, a także jak istotne jest zachowanie kultury dialogu w obliczu różnych opinii.

