Przerażające, jak wygląda Ola Kwaśniewska! Zupełnie odmieniona

Ola Kwaśniewska zmieniła się nie do poznania! Córka byłej prezydenckiej pary zaszalała z wyglądem, a wszystko to z okazji imprezy halloweenowej. Kwaśniewska postawiła na przebranie mrocznej damy, nieco przypominając Wednesday Addams z Rodziny Addamsów. Dlaczego? Ubrała się w czarną, długą sukienkę, a do tego dobrała perukę: z czarnymi, długimi warkoczami. Chyba nigdy nie widzieliśmy Oli w takim wydaniu! Do tego mroczną stylizację podkreślił przerażający makijaż: mocno umalowane na czarno oczy i ciemna szminka na ustach.

Co ciekawe na imprezie z Kwaśniewską była też aktorka Marta Wierzbicka. Panie doskonale się znają i często spędzają razem czas, wystarczy wspomnieć, że niedawno były na wspólnym wyjeździe w Szwajcarii. Najwyraźniej są koleżankami od wspólnych podróży i imprez.