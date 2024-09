Przez Szymona Hołownię nie przyjęto jego córeczki do szkoły! Wszystko ujawnił

Jak co roku nadeszła pora na powrót do szkoły po wakacyjnej przerwie. Dla niektórych rodziców to wyjątkowy czas, bowiem puścili swoje pociechy do pierwszej klasy. W takiej właśnie sytuacji znalazł się Szymon Hołownia, którego starsza córka w tym roku poszła do szkoły. Z tej okazji zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym przyznał, że to dla niego wyjątkowo nostalgiczny czas.

- Moja kochana córeczka po raz pierwszy w szkole. Mania przejęta, ale zachwycona. Ja - ledwo to przeżyłem. W głowie huragan wzruszeń, troski, myśli o upływie czasu, własnych wspomnień. I co pięć minut - wewnętrzne samopoliczkowanie: nie o ciebie tu chodzi. Refleksje odłóż sobie na dziadkowe gawędy. Wspaniała dziewczyna rusza dziś we wspaniałą przygodę, a twoim jedynym zadaniem jest wspierać ją, by miała z tego tyle szczęścia, ile zdoła unieść - napisał na Facebooku.

Jeden z internautów zapytał lidera Polski 2050, czy nie myślał o zapisaniu córeczki do szkoły katolickiej. Polityk postanowił odpowiedzieć, a jego wyznanie może bardzo zaskoczyć.

- Braliśmy pod uwagę taką szkołę, bo jest po prostu najbliżej naszego domu, ale nie zostaliśmy do niej z Manią przyjęci. Jak nam wytłumaczono - ze względu na mnie - ujawnił.

Szymon Hołownia nie uściślił jednak czy to z powodu jego rozpoznawalności, czy też może z powodu jego poglądów. Na pewno ta sytuacja nie była przyjemna dla rodziców, jednak ostatecznie Mania została dumną pierwszoklasistką.

