Przygnębiająca historia Janusza Weissa. Opowiedział o tym 10 lat przed śmiercią. Chce się wyć!

Janusz Weiss i Radio Zet - smutna historia

Janusz Weiss był nie tylko wielką gwiazdą Radia Zet i dziennikarzem masowo przyciągającym słuchaczy, lecz także - a może nawet przede wszystkim - współzałożycielem tej jednej z pierwszych komercyjnych rozgłośni w Polsce. W 2013 roku TVN pokazał szokujący materiał z cyklu "Kulisy sławy" w ramach programu "Uwaga". Wypowiedział się w nim m.in. Robert Kozyra, były dyrektor Radia Zet. - Smutna przygoda Janusza Weissa jest taka, że na koniec dzisiaj, kiedy powinien być na emeryturze, powinien mieć fantastyczną sytuację finansową, korzystać z życia, bo jest jednym z założycieli i udziałowców Radia Zet, on musiał zrzec się swoich udziałów i został na gołej pensji - mówił Kozyra, który z Radiem Zet związany był przez 14 lat.

Janusz Weiss miał żal

W pewnym momencie doszło do jakiegoś konfliktu między Andrzejem Woyciechowskim a Januszem Weissem. Panowie byli przyjaciółmi, znali się jeszcze z liceum. Co dokładnie zaszło między nimi? Dziś trudno rozstrzygnąć, bo obaj nie żyją. Woyciechowski zmarł w 20 października 1995 roku, a Janusz Weiss 10 marca 2023 roku. - Wyjdzie niedługo książka, długa ostatnia rozmowa z Andrzejem Woyciechowskim. On twierdził, że przejął te udziały w sposób uczciwy, to jest jego wersja. Ja się pod nią nie podpisuję. Mam trochę żalu, ale to dawna miniona sprawa. Sobie zawdzięczam, że jestem w tym radiu nie dlatego, że jestem jego współwłaścicielem, mam udziały, ale dlatego, że coś potrafię zrobić. Okazało się, że nie tylko zakładałem radio, ale potrafię w nim być, coś tworzyć - wyznał Janusz Weiss w programie TVN. Ostatecznie jednak legendarny dziennikarz został zwolniony z Radia Zet. - Moja audycja miała najwyższą słuchalność. Nie mogę tego zrozumieć, na czym zależy radiu? Na utracie słuchaczy? - dziwił się Janusz Weiss cytowany przez press.pl. Smutne...

