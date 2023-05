Przykre, co spotkało Patryka Jakiego w urodziny. Jak tak można?!

Janusz Kowalski ma wsparcie gwiazdora disco polo! Nie do wiary, kto go popiera

Urodziny Patryka Jakiego. Internauci ślą życzenia

Patryk Jaki nie ma jeszcze czterdziestki, a już sporo osiągnął w wielkiej polityce. Był m.in. wiceministrem sprawiedliwości, kandydatem na prezydenta Warszawy i przewodniczącym komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Obecnie Patryk Jaki jest europosłem, który w Brukseli znany jest z płomiennych i kontrowersyjnych przemówień. 11 maja Patrzyk Jaki obchodził 38. urodziny. W internecie zaroiło się od życzeń dla europosła Suwerennej Polski. "Życzymy Panu wszystkiego, co piękne i wymarzone. Dobrego zdrowia, radości i miłości. Uporu i wytrwałości w budowie Wielkiej Polski. My Prawi jesteśmy z Pana dumni", "Wszystkiego, co najpiękniejsze .. co dobre .. spokoju i pokoju .. miłości rodzinnej.. z uszanowaniem dla wszystkich Pana odważnych wystąpień" - to przykładowe życzenia, które otrzymał Patryk Jaki. W jego urodziny doszło jednak także do przykrego incydentu.

Patryk Jaki brutalnie zaatakowany w urodziny

Patryk Jaki ma w polityce wielu wrogów. Jego wystąpienia i głoszone poglądy często uznawane są "grube przegięcie". Mimo wszystko jednak takie wpisy w urodziny wydają się nie na miejscu. Znany lewicowy publicysta Piotr Szumlewicz właśnie w ten dzień postanowił w bardzo mocnych słowach napisać, co myśli o pośle Suwerennej Polski. "Dziś urodziny Patryka Jakiego. Warto o nim wspomnieć, bo jest to człowiek niesłychanie, wręcz niewyobrażalnie prymitywny" - ocenił Szumlewicz.

