Przyłapali Donalda Tuska w basenie! Dokonał czegoś wprost niemożliwego

Donald Tusk to dziadek na sto procent, który może pochwalić się aż pięciorgiem wnuków. Polityk ma trzech wnuków, z których najstarszy to już uczeń szkoły średniej, a także dwie kilkuletnie wnuczki - córeczki Kasi Tusk. Jako dziadek wie, co należy do jego obowiązków. To nie tylko rozpieszczanie dzieci, co uwielbiają robić dziadkowie i babcie, ale też przekazywanie pożytecznych umiejętności. Premier postanowił właśnie nauczyć najmłodsze wnuczki pływać. Jak mu poszło? Sprawa nie była taka prosta.

Donald Tusk doskonale wie, że aby nauczyć kogoś pływać należy samemu dać przykład. Dlatego premier wskoczył do basenu wraz z wnuczkami. Pod czujnym okiem dziadka dziewczynki mogły czuć się bezpiecznie. Sprawa jednak nie była prosta, bo jak przyznał Tusk, że to było niemałe wyzwanie: - Nauczyć pływania dwie wnuczki równocześnie to naprawdę wielkie wyzwanie. Porównywalne z prowadzeniem rządu koalicyjnego. Na szczęście - jak wiadomo - miłość ważniejsza jest od władzy. ❤️❤️ - ocenił wprost Tusk, który pochwalił się uroczym zdjęciem z wnusiami.

