QUIZ. Sprawdź, czy jesteś wyborcą Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska

Koalicja Obywatelska (KO) to polityczne porozumienie centrowych i liberalnych partii w Polsce, utworzone w 2018 roku. W jej skład wchodzą obecnie Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska i Zieloni. Z jej list startować będą również działacze Agrounii. Koalicja skupia się na obronie demokracji, praworządności i europejskich wartości. Dąży do zbudowania otwartej i nowoczesnej Polski, z silnym naciskiem na edukację, ochronę zdrowia i rozwój gospodarczy. Mimo że KO nie zdobyła władzy w ostatnich wyborach, pozostaje największą siłą opozycyjną wobec rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, dążąc do zjednoczenia sił proeuropejskich i demokratycznych w Polsce.

Liderami KO są Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, zaś inni znani przedstawiciele, to np.: Bartosz Arłukowicz, Sławomir Nitras, Michał Szczerba, Barbara Nowacka, Borys Budka, Dariusz Joński oraz Michał Kołodziejczak z Agrounii.