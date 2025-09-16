Radosław Sikorski w krawacie w owady za ponad 700 zł! Tak się wytłumaczył

W poniedziałek w Ośrodku Reprezentacyjnym MON w Helenowie doszło do spotkania Radosława Sikorskiego z Wangiem Yi. Była to pierwsza wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce od sześciu lat, choć obaj politycy mieli już okazję rozmawiać na innych forach międzynarodowych. Wydarzenie to było szeroko relacjonowane przez media, jednak szczególną uwagę przykuł jeden, pozornie mało istotny, element.

Krawat Radosława Sikorskiego

Marcin Dobski, prawicowy publicysta, postanowił skupić się na garderobie ministra Sikorskiego, a konkretnie na jego krawacie. Na platformie X napisał: "735 zł - za taką kwotę można kupić krawat, który na spotkanie założył szef MSZ Radosław Sikorski". Do wpisu dołączył zdjęcie ministra oraz zrzut ekranu ze strony sklepu internetowego, na którym widniała cena wspomnianego krawata. Dobski zwrócił również uwagę na symbolikę pszczół widocznych na krawacie.

- Pszczoły na krawacie nie są przypadkowe - w chińskiej symbolice pszczoła reprezentuje pracowitość, wspólnotę, wytrwałość i społeczną organizację - stwierdził.

Radosław Sikorski nie pozostawił komentarza publicysty bez odpowiedzi. Krótko i zwięźle.

- Aby godnie reprezentować Polskę czasami trzeba dołożyć ze swoich - odparł.

Biżuteria posłanki KO

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Marcin Dobski w podobny sposób analizuje wydatki polityków koalicji rządzącej. Wcześniej pytał Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską z Koalicji Obywatelskiej o cenę jej naszyjnika.

- Pani poseł, proszę zaspokoić naszą ciekawość i ujawnić, która cena naszyjnika jest zgodna z prawdą. Są trzy bardzo podobne. Najtańszy (1 tys. 500 zł) i najdroższy (ponad 900 tys. zł). Wstępnie odrzucam i skłaniam się ku temu za blisko 135 tys. zł, ale byłoby to szokujące, więc może jednak ten za 1,5 tys. zł, bo nie ma tej biżuterii w oświadczeniu majątkowym - napisał.

Posłanka odpowiedziała na te insynuacje: "Jeśli Pan myślisz, że te cyrkonie są tyle warte, to chętnie odsprzedam za pół ceny".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Jak oceniasz Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych? Dobrze Źle Trudno powiedzieć

Aby godnie reprezentować Polskę czasami trzeba dołożyć ze swoich. https://t.co/FhLehDnbFk— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 16, 2025