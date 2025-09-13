Rafał Trzaskowski w czerwonych okularach i słuchawkach! Pokazał się w nowym, odważnym wydaniu

„Ludzie z lat 70. kumają bazę”

We wpisie na Facebooku Rafał Trzaskowski przytoczył słowa swojej żony:

„Gośka mówi, że tylko ludzie urodzeni w latach 70. kumają bazę, ale że się nie odważę na taką stylówę. Ja się nie odważę?”

Prezydent Warszawy z przymrużeniem oka odniósł się do stereotypu, że osoby z pokolenia lat 70. mają specyficzny luz i dystans do życia. Jego wpis jest więc nie tylko żartem, ale też nawiązaniem do nostalgii i wspólnoty pokoleniowej.

Trzaskowski w niecodziennej odsłonie

Marta Nawrocka z torebką polskiej marki! „To najlepszy look tej jesieni” – chwali Jacob Dali

Politycy rzadko pokazują się w tak swobodnej wersji. Rafał Trzaskowski tym razem zdecydował się na luźny, wieczorny kadr z domowej kanapy. Na zdjęciu widać go w wyrazistych czerwonych okularach i dużych słuchawkach, które przyciągają wzrok. W tle półki wypełnione płytami CD, co zdradza muzyczne zainteresowania prezydenta stolicy. Taki kadr idealnie wpisuje się w klimat lat 90. i wczesnych 2000., co dodatkowo podbija „retro vibe” całego posta.

Fani zachwyceni luzem prezydenta

Pod zdjęciem pojawiły się setki komentarzy. Internauci chwalą go za poczucie humoru i dystans do siebie. „Takiego Trzaskowskiego chcemy widzieć częściej!”, „Mega styl, pełen luz”, „Widać, że zna się na muzyce” – pisali użytkownicy Facebooka.

Muzyczny klimat w tle

Nie umknęło uwadze komentujących, że za Trzaskowskim widać imponującą kolekcję płyt. To nie pierwszy raz, gdy prezydent Warszawy pokazuje swoje muzyczne pasje, wielokrotnie w wywiadach wspominał o tym, że muzyka towarzyszy mu na co dzień i jest dla niego formą relaksu.

Polityk, który potrafi być sobą

To zdjęcie pokazało go w mniej oficjalnej roli i udowodniło, że potrafi przełamać wizerunek poważnego polityka. Luźne, prywatne posty sprawiają, że Trzaskowski zyskuje sympatię nie tylko swoich zwolenników i wyborców, ale także osób, które na co dzień nie śledzą polityki.

Poniżej galeria zdjęć: Trzaskowski z żoną spali między fotelami w busie na podłodze. "Nie zawsze jest idealnie"

Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.