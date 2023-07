Renata Beger kończy 65 lat! Pamiętacie jej kultowe słowa?

Niesamowite, co zrobił Grzegorz Ryś po tym, gdy został kardynałem! "Poszliśmy na..."

Renata Beger 18 lipca obchodzi 65. urodziny. Trzeba przyznać, że była jedną z najbardziej kontrowersyjnych i barwnych postaci na polskiej scenie politycznej, a dziś próżno szukać w Sejmie drugiej takiej osoby jak ona.

Zanim Renata Beger stała się sejmową gwiazdą, imała się wielu zawodów. Była między innymi pracowniczką Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” czyli spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowych. Rozwijała także własne biznesy. Była badylarzem czyli przedsiębiorcą-ogrodnikiem, hodowlą pieczarek czy współwłaścicielką masarni.

W 2001 roku zaś dostała się do Sejmu, a jej kariera nabrała tempa. Szybko stała się rozpoznawalna dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi: dopasowanym garsonkom, długiemu warkoczowi czy biżuterii. Zadbała także o swoje wykształcenie, kończąc w 2007 roku studia licencjackie na wydziale politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Barwna osobowość Renaty Beger dała o sobie znać między innymi w głośnym wywiadzie dla „Super Expressu”, który ukazał się 16 maja 2003 roku. To właśnie wtedy padły słynne słowa o „ku*wikach w oczach” czy deklaracja, że posłanka lubi „seks jak koń owies”.

Posłanka stała się także bohaterką afery taśmowej, gdy w 2006 roku ukryta kamera zarejestrowała jej rozmowę z szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, z którym miała negocjować warunki swojego przejścia do PiS-u. Wśród propozycji znalazła się tak zwana jedynka na liście wyborczej oraz stanowisko ministerialne.

W 2007 roku zaś nie dostała się do Sejmu, co zadecydowało o zakończeniu kariery politycznej Renaty Beger. Od tamtej pory posłanka wróciła do biznesu i zajęła się sprzedażą produktów pielęgnacyjnych, między innymi kremów, maseczek czy szamponów.

