Rewolucja w polskim Kościele! Prymas ujawnia szczegóły. Księża będą zupełnie inni!

Kto tworzył dokument ""Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia"?

Dokument, o którym mówi abp Wojciech Polak, obowiązuje od października 2021. Wielka rewolucja odbywa się powoli. - Tu nie chodzi tylko o zmianę samego programu wychowawczego w seminariach. Program ten dotyka całości życia człowieka powołanego, mówi zatem zarówno o duszpasterstwie powołaniowym, o procesie formacyjnym, łącznie ze studiami teologiczno-filozoficznymi, jak również kreśli podstawowe zręby w tzw. formacji stałej prezbiterów. Proces formacyjny trwa więc przez całe życie i związany jest z konkretnymi strukturami, instytucjami, formą posługi duszpasterskiej księży w parafiach - podkreślił prymas. W pracy nad innowacyjnym programem "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia" uczestniczyło wiele osób o różnych kwalifikacjach. - Warto zauważyć, że w tworzenie tego dokumentu byli zaangażowani nie tylko formatorzy czy wychowawcy seminaryjni, ale także odpowiedzialni za struktury akademickie, psychologowie, pedagodzy odpowiedzialni za całą formację stałą, również wszyscy, którzy dzisiaj w bardzo szeroki sposób zajmują się duszpasterstwem powołań - ujawnił abp Wojciech Polak.

Prymas o potrzebie zmiany mentalności

Nic dziwnego, że przy wdrażaniu tak dużego i rewolucyjnego programu, pojawiają się pewne trudności. - Zawsze, gdy mamy do wdrożenia nowy program i związane z nim zmiany, pewną trudność stanowi dotychczasowa mentalność, dotychczasowe nawyki u wychowawców seminaryjnych i przełożonych - zwrócił uwagę prymas. - Jako księża jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego schematu, według którego byliśmy do tej pory formowani, natomiast dokument ten proponuje przeobrażenia paradygmatów formacyjnych. Daje nowe rozwiązania, chociażby w samej formacji seminaryjnej – podział na konkretne etapy formacji. W poprzednim zapisie też oczywiście były studia filozoficzne, teologiczne itd. Obecnie zasygnalizowana jest jednak większa świadomość wewnętrznych etapów rozwoju. Potrzebna jest tu duża otwartość, właśnie zmiana mentalności i sporo wysiłku osobistego i wspólnotowego - zaznaczył arcybiskup Wojciech Polak.

Nowy ksiądz w polskim Kościele. Kim będzie?

Jak zatem powinien wyglądać "nowy ksiądz", który będzie już uformowany przy pomocy nowych zalecań zawartych w programie "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia"? - Konieczna jest świadomość, że proces formacyjny nie jest wydarzeniem punktowym, ale trwa całe życie. Mówimy tu o dojrzewaniu przez całe życie - od chwili spotkania z Chrystusem w wierze, poprzez wszystkie elementy odkrywania powołania, tego, co otrzymujemy na etapach formacji seminaryjnej, poprzez posługę kapłańską… - wskazał prymas. Myślę, że nie ma takiego oczekiwania i trudno by było takie oczekiwanie określić, nie sposób mówić o jakimś idealnym modelu, który ma być owocem seminaryjnej formacji. Chodzi o to, by poprzez przyjęcie tego projektu formacyjnego ukazać taką dynamikę, która dotyczy całego życia. Dokument ten opisuje drogę formacji kapłańskiej, cele, zadania, kryteria dotyczące także weryfikacji seminarzystów na różnych etapach, dotyczące też całego problemu studiów. Wszystkie te etapy wiążą się w główną ideę, główny cel, jakim jest wprowadzenie człowieka w bycie w drodze z Jezusem na podstawach wiary i nawracania się. To nie dotyczy tylko etapu seminaryjnego, ale całego życia - podkreślił Wojciech Polak.

