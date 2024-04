Robert Biedroń jest siwiutki jak gołąbek! Nie wiedzieliśmy, że jest dopiero w takim wieku! Totalny szok!

Robert Biedroń ma bogatą historię polityczną. Był posłem, prezydentem Słupska, a od 2018 jest europosłem. Jak można przeczytać na jego stronie: - Działanie na rzecz praw człowieka w Polsce i za granicą są i zawsze były jednym z moich priorytetów. Założyłem Instytut Myśli Demokratycznej i stworzyłem Kampanię Przeciw Homofobii. Byłem również delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz członkiem grupy doradczej ds. płci, przymusowego wysiedlenia i ochrony w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uwielbiam sport, czekoladę i podróże. Od ponad 20 lat jestem związany z Krzysztofem Śmiszkiem - napisał o sobie polityk.

Jak Biedroń i Śmieszek (obecnie wiceminister sprawiedliwości) się zapoznali? Był rok 2002, gdy ich ścieżki się przecięły. Opowiadał o tym Śmiszek w magazynie "Elle". Pierwszy raz zobaczył Biedronia w gazecie: - W 2002 roku przeczytałem w "Życiu Warszawy" relację z konferencji prasowej, zobaczyłem jego zdjęcie i pomyślałem, że może moja wiedza, kończyłem wtedy prawo, przyda się w takiej organizacji. A poza tym bardzo mi się spodobał na tym zdjęciu. Przez dwa-trzy miesiące spotykaliśmy się na gruncie zawodowo-organizacyjnym - opowiadał po latach. Traf chciał, że obaj pojechali potem do Brukseli na konferencję. To tam między nimi zaiskrzyło. Był to w okolicach 14 lutego, czyli Walentynek. Krzysztof Śmiszek, by zbliżyć się do Roberta Biedronia, który wpadł mu w oko miał wymyślić cwany zabieg: - Powiedział, że nie zna Berlina, a ponieważ nasze spotkania skończyły się późno, a on mieszkał w innym miejscu, zapytał, czy nie mógłby zostać u mnie na noc. Do niczego nie doszło, ale zacząłem się domyślać, że coś jest na rzeczy. Tak się zaczęło - opowiedział kiedyś w jednym z wywiadów Robert Biedroń.

Robert Biedroń już od dawna jest siwy, a nie ma jeszcze 50-tki! Ile lat ma Robert Biedroń?

Robert Biedroń pochodzi z Podkarpacia, a konkretnie z Rymanowa. Urodził się 13 kwietnia 1976 roku, czyli właśnie kończy 48 lat. To może dziwić, bo patrząc na Biedronia widać, że jest siwy, a co więcej, jest tak już od ładnych kilku lat, a okazuje się, że nie ma nawet 50-ciu lat. Jednak ta siwizna dodaje mu powagi i pasuje! W sieci można znaleźć stare zdjęcia Roberta Biedronia z czasów młodości, gdy miał ciemne włosy i fryzurę niczym serialowy Marek Mostowiak. W naszej galerii niżej znajdziecie takie właśnie zdjęcia i zobaczycie, jak przez lata zmienił się Biedroń.

