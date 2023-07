To już 5 lat od kiedy Marta Kaczyńska wzięła trzeci ślub. Bratanica prezesa PiS 28 lipca 2018 roku poślubiła przystojnego biznesmena Piotra i została Martą Kaczyńską-Zielińską. To była upalna sobota. Ślub Marty i jej ukochanego odbył się w Warszawie. Organizacja uroczystości w stolicy być może była wówczas podyktowana tym, że stryj Kaczyńskiej, Jarosław Kaczyński był wówczas po zabiegu kolana i poruszał się o kuli. Nowożeńcy zajechali przed Pałac Ślubów na Starym Mieście elegancką czarną limuzyną. Marta Kaczyńska wyglądała skromnie, ponieważ nie postawiła wówczas na zdobną suknię typową dla panien młodych, ale do ślubu poszła w zwykłej lekkiej sukience, tyle że w kolorze białym. Była to sukienka polskiej marki, którą można było kupić za niewiele ponad 400 zł. Jednak wówczas dla Marty najważniejsza z pewnością była wygoda, bo bratanica prezesa PiS, brała ślub będą w zaawansowanej ciąży z widocznym brzuszkiem. Wesele odbyło się w ekskluzywnej restauracji "Dom Polski" przy ulicy Francuskiej w Warszawie.

Okazuje się, że to nie był pierwszy ślub Kaczyńskiej w błogosławionym stanie. Jak udało nam się dowieść, także w czasie drugiego ślubu z Marcinem Dubienieckim, Kaczyńska była w ciąży. To właśnie w "Super Expressie" z kwietnia 2007 roku mogliśmy przeczytać: - Marta Kaczyńska w sobotnie przedpołudnie idzie ułożyć sobie ślubną fryzurę. Przez telefon ustala ostatnie szczegóły z przyszłym mężem. Pod płaszczykiem widać wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Synek Kaczyńskiej i Piotra przyszedł na świat niedługo po ślubie, i za chwilę malec będzie obchodził piąte urodziny!

Wszystkie małżeństwa Marty Kaczyńskiej: trzech mężów: Piotr, Marcin i Piotr

Marta Kaczyńska ma bogate życie uczuciowe. Pierwszy raz stanęła na ślubnym kobiercu z Piotrem, gdy była bardzo młodą dziewczyną. Studiowała, a niedługo po ślubie na świat przyszła jej pierwsza córka Ewa. Niestety, ta miłość nie przetrwała, Kaczyńska tak po latach mówiła w wywiadzie: - Wtedy mi się wydawało, że to ten właściwy moment. Ten etap mojego życia uważam za doświadczenie, które było mi potrzebne do tego, by teraz, mając prawie 30 lat, być w tym miejscu, w jakim się znajduję - wyznała lata temu w rozmowie z magazynem "Viva".

Drugi ślub Kaczyńska wzięła w 2007 roku z kolegą prawnikiem Marcinem Dubienieckim. Wydawało się, że ta dwójka jest dla siebie stworzona i będzie razem już na zawsze. - Po pewnym czasie, nie planując układania sobie życia na nowo, spotkałam Marcina. Ponownie, bo znaliśmy się z okresu studiów. Niesamowite zakochanie. Nagle wszystko trafiło na właściwe miejsc - mówiła w rozmowie z Krystyną Pytlakowską prawniczka. Owocem tego małżeństwa była druga córka Kaczyńskiej, Martyna. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało, do rozwodu doszło w 2016 roku.

I gdy wydawało się, że miłosny los już się do prawniczki nie uśmiechnie, spotkała biznesmena Piotra. W 5. rocznicę ślubu nie pozostaje nic innego, jak życzyć małżonkom kolejnych wspólnych lat!